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  • İşte boşta kalan yıldızlar! Bonservissiz oyuncuları listeledik

İşte boşta kalan yıldızlar! Bonservissiz oyuncuları listeledik

İşte boşta kalan yıldızlar! Bonservissiz oyuncuları listeledik
2 Eylül 2023 Cumartesi

Avrupa'da birçok ülkede transfer sezonu kapandı. Ancak bazı yıldız futbolcular henüz bir takıma transfer olmadı ve boşta bulunuyor. İşte o yıldızlar...

<p>Birçok ligde transfer tahtası kapandı. Ancak bazı futbolcular yeni takımlarına transfer olmadı. Bu oyunculara transfer sezonunu kapatmamış liglerden yoğun ilgi var. </p>
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Birçok ligde transfer tahtası kapandı. Ancak bazı futbolcular yeni takımlarına transfer olmadı. Bu oyunculara transfer sezonunu kapatmamış liglerden yoğun ilgi var.

<p>SERGIO RAMOS</p><p>Son Takımı: Paris Saint Germain</p>
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SERGIO RAMOS

Son Takımı: Paris Saint Germain

<p>EDEN HAZARD</p><p>Son Takımı: Real Madrid</p>
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EDEN HAZARD

Son Takımı: Real Madrid

<p>DAVID DE GEA</p><p>Son Takımı: Manchester United</p>
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DAVID DE GEA

Son Takımı: Manchester United

<p>MOUSSA MAREGA</p><p>Son Takımı: Al Hilal</p>
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MOUSSA MAREGA

Son Takımı: Al Hilal

<p>JEROME BOATENG</p><p>Son Takımı: Olimpik Lyon</p>
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JEROME BOATENG

Son Takımı: Olimpik Lyon

<p>SHKODRAN MUSTAFI</p><p>Son Takımı: Levante</p>
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SHKODRAN MUSTAFI

Son Takımı: Levante

<p>JUAN MATA</p><p>Son Takımı: Galatasaray</p>
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JUAN MATA

Son Takımı: Galatasaray

<p>ALEIX VIDAL</p><p>Son Takımı. Espanyol</p>
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ALEIX VIDAL

Son Takımı. Espanyol

<p>JESE RODRIGUEZ</p><p>Son Takımı: Sampdoria</p>
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JESE RODRIGUEZ

Son Takımı: Sampdoria

<p>ROQUE MESA</p><p>Son Takımı. Real Valladolid</p>
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ROQUE MESA

Son Takımı. Real Valladolid

<p>STEFAN JOVETIC</p><p>Son Takımı: Hertha Berlin</p>
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STEFAN JOVETIC

Son Takımı: Hertha Berlin

<p>KARIM BELLARABI</p><p>Son Takımı: Bayer Leverkusen</p>
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KARIM BELLARABI

Son Takımı: Bayer Leverkusen

<p>JESSE LINGARD</p><p>Son Takımı: Nottingham Forest</p>
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JESSE LINGARD

Son Takımı: Nottingham Forest
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