Birçok ligde transfer tahtası kapandı. Ancak bazı futbolcular yeni takımlarına transfer olmadı. Bu oyunculara transfer sezonunu kapatmamış liglerden yoğun ilgi var.
SERGIO RAMOS
Son Takımı: Paris Saint Germain
EDEN HAZARD
Son Takımı: Real Madrid
DAVID DE GEA
Son Takımı: Manchester United
MOUSSA MAREGA
Son Takımı: Al Hilal
JEROME BOATENG
Son Takımı: Olimpik Lyon
SHKODRAN MUSTAFI
Son Takımı: Levante
JUAN MATA
Son Takımı: Galatasaray
ALEIX VIDAL
Son Takımı. Espanyol
JESE RODRIGUEZ
Son Takımı: Sampdoria
ROQUE MESA
Son Takımı. Real Valladolid
STEFAN JOVETIC
Son Takımı: Hertha Berlin
KARIM BELLARABI
Son Takımı: Bayer Leverkusen
JESSE LINGARD
Son Takımı: Nottingham Forest