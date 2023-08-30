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CHP BELEDİYECİLİĞİNİN GÖSTERGESİ AÇILMAYAN KREŞ

Temeli atılan ve sadece giriş kısmı yapılan kreşin, aradan geçen 1 yıl 8 ayda kaba inşaatının bile tamamlanamaması akıllarda soru işareti oluşturdu.

Büyük vaatlerle genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in katıldığı programla temeli atılan 30 kreşten biri olan Kadıköy'deki kreş, CHP belediyeciliğinin de bariz bir göstergesi olarak yerini aldı.