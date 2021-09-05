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İşte Crespo'nun Fenerbahçe'ye maliyeti

İşte Crespo'nun Fenerbahçe'ye maliyeti
5 Eylül 2021 Pazar

Fenerbahçe sürpriz bir transfere imza atarak Portekiz Estoril takımının orta saha oyuncusu Miguel Crespo'yu kadrosuna kattı. Portekizli asıllı Fransız futbolcunun sarı lacivertli takıma maliyeti belli oldu.

<p><b>Fenerbahçe </b>dün sürpriz bir hamleyle, Portekiz Süper Lig ekiplerinden <b>Estoril</b>'de forma giyen <b>Miguel Crespo da Silva</b>'nın transferini duyurdu.</p>
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Fenerbahçe dün sürpriz bir hamleyle, Portekiz Süper Lig ekiplerinden Estoril'de forma giyen Miguel Crespo da Silva'nın transferini duyurdu.

<p>İstanbul'a gelecek olan 24 yaşındaki Fransız futbolcunun bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra yarın imzayı atması bekleniyor.</p>
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İstanbul'a gelecek olan 24 yaşındaki Fransız futbolcunun bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra yarın imzayı atması bekleniyor.

<p>Gerçek pozisyonu merkez orta saha ve ön libero olsa da 10 numara da oynayabilen 1.83 boyundaki Crespo, geçen sezon 2. Lig'de şampiyon olan Estoril'de toplam 6 gol kaydetti.</p>
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Gerçek pozisyonu merkez orta saha ve ön libero olsa da 10 numara da oynayabilen 1.83 boyundaki Crespo, geçen sezon 2. Lig'de şampiyon olan Estoril'de toplam 6 gol kaydetti.

<p>Üç ayrı kulvarda mücadele edecek sarı lacivertli ekipte Crespo'nun rotasyon oyuncusu olarak kullanılması bekleniyor. </p>
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Üç ayrı kulvarda mücadele edecek sarı lacivertli ekipte Crespo'nun rotasyon oyuncusu olarak kullanılması bekleniyor.

<p><b>MAAŞI 500 BiN EURO<br></b></p><p><br></p><p>Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda alınan genç oyuncunun kendisine <b>yıllık 500 bin euro</b> ödeneceği, Estoril'in ise<b> 600 bin euro bonservis ücreti </b>alacağı ifade edildi.</p><p><br></p><p>Hürriyet</p>
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MAAŞI 500 BiN EURO


Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda alınan genç oyuncunun kendisine yıllık 500 bin euro ödeneceği, Estoril'in ise 600 bin euro bonservis ücreti alacağı ifade edildi.


Hürriyet

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