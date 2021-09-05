Fenerbahçe dün sürpriz bir hamleyle, Portekiz Süper Lig ekiplerinden Estoril'de forma giyen Miguel Crespo da Silva'nın transferini duyurdu.
İstanbul'a gelecek olan 24 yaşındaki Fransız futbolcunun bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra yarın imzayı atması bekleniyor.
Gerçek pozisyonu merkez orta saha ve ön libero olsa da 10 numara da oynayabilen 1.83 boyundaki Crespo, geçen sezon 2. Lig'de şampiyon olan Estoril'de toplam 6 gol kaydetti.
Üç ayrı kulvarda mücadele edecek sarı lacivertli ekipte Crespo'nun rotasyon oyuncusu olarak kullanılması bekleniyor.
MAAŞI 500 BiN EURO
Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda alınan genç oyuncunun kendisine yıllık 500 bin euro ödeneceği, Estoril'in ise 600 bin euro bonservis ücreti alacağı ifade edildi.
Hürriyet