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Dünyanın 1 cm kadar titremesine ve Alaska’ya kadar olan diğer depremlerin tetiklenmesine sebep olan deprem, 14 ülkeyi etkisi altına aldı. Yaklaşık 230 bin kişinin hayatını kaybettiği ve 1 milyon insanın evsiz kaldığı deprem, en çok ölüme yol açan doğal afetlerden biri olarak kabul ediliyor.