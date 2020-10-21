KATİL GÖZLÜ BİTKİ
Doğu ve Kuzey Amerika'da yetişen bu bitkinin adı, 1 cm çapındaki beyaz meyvesinin üzerindeki siyah lekenin bir göze benzemesinden gelmektedir.
Bu bitkinin tamamı insan için zehirlidir ama en çok meyvesi zehirlidir. Meyvelerinin tatlı olması sebebiyle bazı çocuk ölümlerine de neden olmuştur.
KARGABÜKEN
Anavatanı Hindistan ve Güneydoğu Asya'dır.
Meyveleri yeşil portakala benzer. Bu meyvelerde bulunan küçük tohumları zehirli alkaloitler olan striknin ve brusin bulunduğu için çok zehirlidir.
BEYAZ YILAN KÖKÜ
Kuzey Amerika'da yetişen bu zehirli bitkinin beyaz çiçekleri açıldıktan sonra tremetol toksini taşıyan küçük ve tüylü tohumları rüzgarın etkisiyle etrafa dağılır.
Beyaz yılan kökü, ismini ingilizce 'trembling' yani 'titreme' kelimesinden alan tremetol isimli bir toksin içerir ve titremeye sebebiyet verir.
19. yüzyıl başlarında Amerika'ya yerleşen binlerce Avrupalı göçmenin, bu zehirden dolayı yaşamını yitirdiği biliniyor.
SU BALDIRANI
Kuzey Amerika'nın insan için en zehirli bitkisi olarak kabul edilmektedir. İçerdiği sikütoksine maruz kalan bir insanda çok kısa sürede mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve titreme de görülür.
İçerdiği sikütoksin isimli toksin en çok kök bölgesinde bulunur.
KURTBOĞAN
İçerdikleri alkoloitlerden dolayı çok zehirlidirler. İçerdiği akonitin bileşeni ölümcüldür.
Akonitin zehirlenmesi kas güçsüzlüğü, kalp ritim bozukluğu, karıncalanma, uyuşma, düşük tansiyon, bulantı, kusma, ishal gibi birçok zehirlenme belirtisine sebebiyet verir.
ABRUS PRECATORİUS
Ağaçların ve çalıların etrafında dolanan pinnate yaprakları olan ince, çok yıllık bir bitkidir.
Hemen her yerde yetişebilen bu bitkinin anavatanı Endonezya'dır.
Bitkinin içerdiği abrin, diğer bazı zehirli bitkilerde bulunan risin zehrine benzemekle beraber risinden yaklaşık 75 kat daha güçlü olduğu belirtilmektedir.
GÜZEL AVRAT OTU
Ana vatanı Avrupa, Kuzey Afrika ve Batı Asya'dır. Tropan alkaloitleri içerir ve maruz kalındığında ilk birkaç saatte halüsinasyon, ağız kuruması, ses kaybı, nefes darlığına titreme ve sonrasında da ölüme sebebiyet vermektedir.
10-20 meyvesi veya yalnızca bir yaprağı yetişkin bir insanı öldürmeye yeterlidir.
HİNT YAĞI BİTKİSİ
Risin adlı toksin tüm bitkide bulunmakla beraber özellikle tohumlarda yoğunlaşmıştır. Bu kısım hint yağının üretiminde kullanılan kısımdır.
Bu bitkiye maruz kalan bir insanda ilk belirtiler birkaç saat içerisinde kendisini gösterir. Ağız ve boğazda yanma hissi, karın ağrısı, kanlı ishal ve kusma bu belirtiler arasındadır.
Zehirlenme başladıktan sonra engellenmesi imkansızdır. Son olarak dehidrasyon sebebiyle ölüm günler içerisinde yavaş ve acı verici bir şekilde gerçekleşir.
MELEK BORULARI
Brugmansia türlerine verilen genel addır. Ana vatanı Güney Amerika’nın tropikal bölgeleri olup genel olarak tüm dünyada bulunmaktadırlar.
Bitkinin tüm kısımları tropan alkaloidleri, skopolamin ve atropin gibi toksinler içermektedir.
Çayı yapılarak halusinojenik olarak tüketilebilmektedir. Zehir seviyesinin bitkiden bitkiye farklılık göstermesi sebebiyle, ne miktarda toksin tüketilmiş olduğunu belirleyebilmek neredeyse imkansızdır.
Bu sebeple bir çok kullanıcı aşırı dozdan dolayı hayatını kaybetmiştir.