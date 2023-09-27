10. Alexandre Lacazette
Mevki: Santrafor
Takım: Olimpik Lyon
Maç: 27
Gol Sayısı: 22
9. Santiago Gimenez
Mevki: Santrafor
Takım: Feyenoord
Maç: 33
Gol Sayısı: 23
8. Victor Osimhen
Mevki: Santrafor
Takım: Napoli
Maç: 31
Gol Sayısı: 24
7. Amahl Pellegrino
Mevki: Sol Kanat
Takım: Bodø/Glimt
Maç: 28
Gol Sayısı: 24
6. Lautaro Martínez
Mevki: Santrafor
Takım: Inter
Maç: 42
Gol Sayısı: 26
5. Harry Kane
Mevki: Santrfaor
Takım: Bayern Münih
Maç: 33
Gol: 26
4. Bard Finne
Mevki: Santrafor
Takım: Brann
Maç: 31
Gol: 26
3. Mauro Icardi
Mevki: Santrafor
Takım: Galatasaray
Maç: 30
Gol: 28
2. Kylian Mbappe
Mevki: Santrafor
Takım: PSG
Maç: 28
Gol: 29
1. Erling Haaland
Mevki. Santafor
Takım: Manchester City
Maç: 40
Gol: 33