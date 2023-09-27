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  • İşte en golcü 10 futbolcu! 2023'ün en çok gol atan yıldızları

İşte en golcü 10 futbolcu! 2023'ün en çok gol atan yıldızları

İşte en golcü 10 futbolcu! 2023'ün en çok gol atan yıldızları
27 Eylül 2023 Çarşamba

2023 yılı itibarıyla en önemli 15 ligde forma giyen futbolcular arasında en çok gol atan 10 oyuncu belli oldu. Listeye son şampiyon Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi de 3. sıradan giriş yaptı. Ayrıca Icardi bu listeye girmeyi başaran tek Süper Lig oyuncusu oldu. İşte ilk 10...

<p>10. Alexandre Lacazette</p><p>Mevki: Santrafor</p><p>Takım: Olimpik Lyon</p><p>Maç: 27</p><p>Gol Sayısı: 22</p>
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10. Alexandre Lacazette

Mevki: Santrafor

Takım: Olimpik Lyon

Maç: 27

Gol Sayısı: 22

<p><span >9. </span><span >Santiago Gimenez</span></p><p><span >Mevki: Santrafor</span></p><p>Takım: Feyenoord</p><p>Maç: 33</p><p><span >Gol Sayısı: 23</span></p>
2
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10

9. Santiago Gimenez

Mevki: Santrafor

Takım: Feyenoord

Maç: 33

Gol Sayısı: 23

<p>8. Victor Osimhen</p><p>Mevki: Santrafor</p><p>Takım: Napoli</p><p>Maç: 31</p><p>Gol Sayısı: 24</p>
3
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10

8. Victor Osimhen

Mevki: Santrafor

Takım: Napoli

Maç: 31

Gol Sayısı: 24

<p>7. Amahl Pellegrino</p><p>Mevki: Sol Kanat</p><p>Takım: Bodø/Glimt</p><p>Maç: 28</p><p>Gol Sayısı: 24</p>
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10

7. Amahl Pellegrino

Mevki: Sol Kanat

Takım: Bodø/Glimt

Maç: 28

Gol Sayısı: 24

<p>6. Lautaro Martínez</p><p>Mevki: Santrafor</p><p>Takım: Inter</p><p>Maç: 42</p><p>Gol Sayısı: 26</p>
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6. Lautaro Martínez

Mevki: Santrafor

Takım: Inter

Maç: 42

Gol Sayısı: 26

<p>5. Harry Kane</p><p>Mevki: Santrfaor</p><p>Takım: Bayern Münih</p><p>Maç: 33</p><p>Gol: 26</p>
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5. Harry Kane

Mevki: Santrfaor

Takım: Bayern Münih

Maç: 33

Gol: 26

<p>4. Bard Finne</p><p>Mevki: Santrafor</p><p>Takım: Brann</p><p>Maç: 31</p><p>Gol: 26</p>
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10

4. Bard Finne

Mevki: Santrafor

Takım: Brann

Maç: 31

Gol: 26

<p>3. Mauro Icardi</p><p>Mevki: Santrafor</p><p>Takım: Galatasaray</p><p>Maç: 30</p><p>Gol: 28</p>
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3. Mauro Icardi

Mevki: Santrafor

Takım: Galatasaray

Maç: 30

Gol: 28

<p>2. Kylian Mbappe</p><p>Mevki: Santrafor</p><p>Takım: PSG</p><p>Maç: 28</p><p>Gol: 29</p>
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2. Kylian Mbappe

Mevki: Santrafor

Takım: PSG

Maç: 28

Gol: 29

<p>1. Erling Haaland</p><p>Mevki. Santafor</p><p>Takım: Manchester City</p><p>Maç: 40</p><p>Gol: 33</p>
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1. Erling Haaland

Mevki. Santafor

Takım: Manchester City

Maç: 40

Gol: 33
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