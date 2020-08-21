Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kamuoyunun merakla beklediği müjdeyi açıkladı.
Bugünkü sevinci bize Fatih gemisi yaşattı diyen Erdoğan 'Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz'da başladığı Tuna-1 kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda' dedi.
FATİH SONDAJ GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ
Fatih sondaj gemisi, 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığına sahip.
Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen Fatih, 6. nesil denilen üst düzey bir teknoloji kullanıyor.
Yükseltme sürecinde, sondaj ekipmanları, kuyu kontrol sistemleri, dinamik pozisyonlama sistemleri, gemi iticileri ve gemi jeneratörlerine varıncaya kadar gerekli tüm teknik aksamı yenilenen Fatih, kendi sınıfındaki 16 gemi arasından sıyrılarak böylesine yüksek teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisi arasına girdi.
Fatih'in, 64 metre yüksekliğindeki sondaj kulesinin uzunluğu, 67 metre yüksekliğindeki Galata Kulesi'ne yakın. Fatih'in iki kulesi, toplam 1750 ton yük kaldırma kapasitesine sahip.
Aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdürebilme özelliği bulunan Fatih, bu üst düzey teknolojik özellikleriyle en zor operasyon koşullarında çalışarak kendini ispatlamış bir gemi.
Fatih'in sondaj kulesinin uzunluğu yaklaşık olarak Galata Kulesi uzunluğu kadar.
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Fatih Sondaj Gemisi'nin 2 kulesi toplam 30 adet tank kaldırma kapasitesine sahip.
Fatih Sondaj Gemisi dünyanın en yüksek binesı olan 'Burj Khalife'nin 15 katı boyunda sondaj yapabiliyor.
TUNA-1 KUYUSU NEREDE?
Tuna-1 kuyusu Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinin 175 km açığında yer alıyor.
Fatih sondaj gemisi 29 Mayıs'ta İstanbul'dan Trabzon Limanı'na uğurlanmıştı.
Geminin 103 metrelik kulelerinin köprülerden geçebilmesi için Haydarpaşa Limanı'nda demonte edilmiş ve kulelerin montajı Trabzon Limanı'nda yapılmıştı.
20 Temmuz'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladığını duyurmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla 'Sakarya gaz sahası' adını alan Tuna-1 bölgesi Karadeniz Ereğli'nin yaklaşık 150 km açığında, Bulgaristan ve Romanya ile kara suları sınırına yakın bir bölgede. Sondaj yapılan Tuna-1, Karadeniz'deki ilk sondaj yapılan lokasyon olarak biliniyor.
İşte Karadeniz'de doğal gaz bulan Fatih sondaj gemisinin fotoğrafları...
Fatih sondaj gemisinin fotoğrafları ve özellikleri
Fatih sondaj gemisinin fotoğrafları ve özellikleri
Fatih sondaj gemisinin fotoğrafları ve özellikleri
Fatih sondaj gemisinin fotoğrafları ve özellikleri
Fatih sondaj gemisinin fotoğrafları ve özellikleri
Fatih sondaj gemisinin fotoğrafları ve özellikleri
Fatih sondaj gemisinin fotoğrafları ve özellikleri
Fatih sondaj gemisinin fotoğrafları ve özellikleri
Fatih sondaj gemisinin fotoğrafları ve özellikleri
Fatih sondaj gemisinin fotoğrafları ve özellikleri
Fatih sondaj gemisinin fotoğrafları ve özellikleri
Fatih sondaj gemisinin fotoğrafları ve özellikleri
Fatih sondaj gemisinin fotoğrafları ve özellikleri
Fatih sondaj gemisinin fotoğrafları ve özellikleri
Fatih sondaj gemisinin fotoğrafları ve özellikleri
Fatih sondaj gemisinin fotoğrafları ve özellikleri
Fatih sondaj gemisinin fotoğrafları ve özellikleri
Fatih sondaj gemisinin fotoğrafları ve özellikleri
Fatih sondaj gemisinin fotoğrafları ve özellikleri