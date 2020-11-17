Ara transferin en hareketli takımı olması beklenen Galatasaray'da hedefler bir bir netleşmeye başladı.
Ocak ayında öncelikli olarak takımın aksayan bölgeleri olan orta alan ve kanatları güçlendirmek isteyen teknik direktör Fatih Terim'in 3 isim üzerine yoğunlaştığı öğrenildi.
BU KEZ ÇALIŞMALAR ÇOK ERKEN BAŞLADI
Ligde bu sezon devre arası tatili verilmeyecek.
Cimbom da bu nedenle ara transfer çalışmalarına normalden çok daha önce başladı.
Hedef, ocak ayının ilk haftasında işi bitirmek.
KENAN KARAMAN GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR
Takvim'in haberine göre, tecrübeli hocanın ilk hedefi A Milli Takım'dan öğrencisi olan Kenan Karaman.
Sezon sonunda Düsseldorf'la sözleşmesi bitecek olan tecrübeli yıldız Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor.
ONYEKURU'YU KADRODA GÖRMEK İSTİYOR!
Transfer listesindeki diğer isim ise Henry Onyekuru.
Fatih Terim son iki sezonda takıma büyük katkı veren Nijeryalı yıldızın kiralık veya bonservisiyle beraber alınmasını talep etti.
TERİM'İN DİĞER GÖZDESİ SALİH UÇAN!
Terim'in ikinci gözdesi Alanyaspor'da büyük bir çıkış yakalayan Salih Uçan…
Genç yıldızın da sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması sarı-kırmızılıların işini kolaylaştırabilir.