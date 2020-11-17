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İşte Fatih Terim'in ara transferde istediği 3 isim

İşte Fatih Terim'in ara transferde istediği 3 isim
17 Kasım 2020 Salı

Galatasaray, ocak ayında yapılacak takviyeler için çalışmalara devam ediyor. Teknik Direktör Fatih Terim, 3 ismin devre arasında alınmasını istedi. İşte detaylar...

<p>Ara transferin en hareketli takımı olması beklenen Galatasaray'da hedefler bir bir netleşmeye başladı.</p>
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Ara transferin en hareketli takımı olması beklenen Galatasaray'da hedefler bir bir netleşmeye başladı.

<p>Ocak ayında öncelikli olarak takımın aksayan bölgeleri olan orta alan ve kanatları güçlendirmek isteyen teknik direktör Fatih Terim'in 3 isim üzerine yoğunlaştığı öğrenildi.</p>
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Ocak ayında öncelikli olarak takımın aksayan bölgeleri olan orta alan ve kanatları güçlendirmek isteyen teknik direktör Fatih Terim'in 3 isim üzerine yoğunlaştığı öğrenildi.

<p><b>BU KEZ ÇALIŞMALAR ÇOK ERKEN BAŞLADI</b></p><p><br></p><p>Ligde bu sezon devre arası tatili verilmeyecek. </p>
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BU KEZ ÇALIŞMALAR ÇOK ERKEN BAŞLADI


Ligde bu sezon devre arası tatili verilmeyecek. 

<p>Cimbom da bu nedenle ara transfer çalışmalarına normalden çok daha önce başladı.</p>
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Cimbom da bu nedenle ara transfer çalışmalarına normalden çok daha önce başladı.

<p>Hedef, ocak ayının ilk haftasında işi bitirmek.</p>
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Hedef, ocak ayının ilk haftasında işi bitirmek.

<p><b>KENAN KARAMAN GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR</b></p><p><i><b><br></b></i></p><p><i><b>Takvim'in haberine göre</b></i>, tecrübeli hocanın ilk hedefi A Milli Takım'dan öğrencisi olan Kenan Karaman. </p>
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KENAN KARAMAN GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR


Takvim'in haberine göre, tecrübeli hocanın ilk hedefi A Milli Takım'dan öğrencisi olan Kenan Karaman. 

<p>Sezon sonunda Düsseldorf'la sözleşmesi bitecek olan tecrübeli yıldız Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor.</p>
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Sezon sonunda Düsseldorf'la sözleşmesi bitecek olan tecrübeli yıldız Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor.

<p><b>ONYEKURU'YU KADRODA GÖRMEK İSTİYOR!</b></p><p><span ><br></span></p><p><span >Transfer listesindeki diğer isim ise Henry Onyekuru. </span></p>
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ONYEKURU'YU KADRODA GÖRMEK İSTİYOR!


Transfer listesindeki diğer isim ise Henry Onyekuru. 

<p>Fatih Terim son iki sezonda takıma büyük katkı veren Nijeryalı yıldızın kiralık veya bonservisiyle beraber alınmasını talep etti.</p>
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Fatih Terim son iki sezonda takıma büyük katkı veren Nijeryalı yıldızın kiralık veya bonservisiyle beraber alınmasını talep etti.

<p><b>TERİM'İN DİĞER GÖZDESİ SALİH UÇAN</b>!</p><p><br></p><p>Terim'in ikinci gözdesi Alanyaspor'da büyük bir çıkış yakalayan Salih Uçan…</p>
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TERİM'İN DİĞER GÖZDESİ SALİH UÇAN!


Terim'in ikinci gözdesi Alanyaspor'da büyük bir çıkış yakalayan Salih Uçan…

<p>Genç yıldızın da sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması sarı-kırmızılıların işini kolaylaştırabilir.</p>
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Genç yıldızın da sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması sarı-kırmızılıların işini kolaylaştırabilir.

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