Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şimdiden gelecek sezonun planlamasını hazırlamaya başladı.
Tecrübeli teknik adam gelecek sezondan itibaren takımın maliyetinin düşürülmesini ve yerli oyuncuların takviye edilmesini istedi.
Bol alternatifli bir kadro kurmak isteyen Sarı Kırmızılılarda bazı oyuncularla prensip anlaşmasına varıldı.
Fatih Terim'in transfer listesi de ortaya çıktı! Yerli isimlerin ağırlıklı olduğu listede iki de büyük sürpriz var.
Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe de bu iki ismin peşinde ama oyuncular Galatasaray'da forma giymek istiyor...
Galatasaray ayrıca Demir Grup Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt'u da yakından takip ediyor. 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Galatasaray, Erdoğan Yeşilyurt'u bonservissiz kadroya katmanın planlarını yapıyor.
Galatasaray, Süper Lig'de forma giyen bir başka oyuncu Oğulcan Çağlayan'ın durumunu da yakından takip etmeye başladı. 24 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon Çaykur Rizespor ile formunun zirvesine ulaştı. Fatih Terim, Oğulcan'ı istediğini yönetime bildirdi. Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi de Haziran ayında sona eriyor.
Sarı Kırmızılı takımın stopere alternatif olarak düşündüğü isim ise Roma'da forma giyen Mert Çetin... Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nden 3 milyon Euro bonservis ödenerek Roma'ya transfer olan Mert Çetin, başkent ekibiyle bu sezon sadece 5 kez sahaya çıkabildi. Galatasaray, Mert Çetin'i Roma'dan kiralamak için harekete geçti.
Sarı-Kırmızılı ekibin teknik patronu Fatih Terim, yeni sezonda planladıkları yerli ağırlıklı kadro doğrultusunda Okay Yokuşlu ve Mert Müldür’ü gözüne kestirdi.
Sezon sona erdiğinde elinde tam anlamıyla bir ön libero kalmayacak olan Terim, Trabzonspor’dan Celta Vigo’ya giden Okay’ı ideal isim olarak belirledi.
A Milli Takım’ın da değişmez isimlerinden olan Okay Yokuşlu’nun uzun yıllar Galatasaray’a hizmet edebileceğini düşünen Terim, gerekirse tecrübeli futbolcuyu bizzat arayarak ikna etmeye çalışacak.
İspanyol kulübüyle 2023 yılına kadar kontratı bulunan Okay’ın Türkiye’ye dönmeyi kabul etmesi halinde, vakit kaybetmeden resmi teklif yapılacak.
Hedefteki diğer isim olan Mert Müldür, Rapid Wien’den İtalya’nın Sassuolo takımına transfer olurken, Avusturya vatandaşlığı bulunmasına ve üzerinde ciddi anlamda baskılar kurulmasına rağmen tercihini Türk Milli Takımı’ndan yana kullanmıştı.
21 yaşındaki sağ bekin büyük bir potansiyeli bulunduğunu tespit eden Terim, Okay Yokuşlu ile birlikte bu transferin de bonservisiyle birlikte gerçekleşmesini istiyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, liglerin başlangıcı ve sona ermesiyle ilgili detaylar belli olduktan sonra bu operasyon için kolları sıvamaya hazırlanıyor.