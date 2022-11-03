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İşte Fenerbahçe ve Trabzonspor'u bekleyen dev rakipler

İşte Fenerbahçe ve Trabzonspor'u bekleyen dev rakipler
3 Kasım 2022 Perşembe

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarında üçüncü olarak Avrupa Ligi'ne giden takımlar belli oldu. İşte Fenerbahçe ve Trabzonspor Avrupa Ligi'ndeki gruplarını ikinci sırada tamamlarsa son 32 turunda temsilcilerimizi bekleyen muhtemel rakipler...

<p>UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe ve Trabzonspor'un, gruplarını ikinci sırada bitirmeleri durumunda muhtemel rakipleri belli oldu.</p>
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UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe ve Trabzonspor'un, gruplarını ikinci sırada bitirmeleri durumunda muhtemel rakipleri belli oldu.

<p>İki temsilcimiz Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitirmeleri durumunda Şampiyonlar Ligi'nden gelecek takımlarla karşılaşacak.</p>
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İki temsilcimiz Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitirmeleri durumunda Şampiyonlar Ligi'nden gelecek takımlarla karşılaşacak.

<p>Fenerbahçe'nin grupta lider olarak çıkma ihtimali bulunurken, Trabzonspor'un ise bu şansı bulunmuyor. </p>
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Fenerbahçe'nin grupta lider olarak çıkma ihtimali bulunurken, Trabzonspor'un ise bu şansı bulunmuyor.

<p>Bordo-mavililer yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam ederse, bu takımlardan biriyle karşılaşacak.</p>
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Bordo-mavililer yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam ederse, bu takımlardan biriyle karşılaşacak.

<p>İşte Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne giden ve Fenerbahçe ile Trabzonspor'un muhtemel rakipleri olan takımlar:</p>
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İşte Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne giden ve Fenerbahçe ile Trabzonspor'un muhtemel rakipleri olan takımlar:

<p>Ajax</p>
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Ajax

<p>Bayer Leverkusen</p>
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Bayer Leverkusen

<p>Barcelona</p>
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Barcelona

<p>Sevilla</p>
9
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13

Sevilla

<p>Sporting</p>
10
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13

Sporting

<p>Shakhtar Donetsk</p>
11
/
13

Shakhtar Donetsk

<p>Juventus</p>
12
/
13

Juventus

<p>Salzburg</p>
13
/
13

Salzburg
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