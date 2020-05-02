Süper Lig'de şampiyonluk yarışına yüksek oranda havlu atan Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı.
Teknik direktör arayışında başlarda tercihini yerli antrenörden yana kullanan sarı-lacivertli ekip, rotayı Balkanlar'a çevirmişti.
BJELICA TAMAM!
Yaklaşık 2 ay süren sürecin sonunda Sarı Kanaryalar'da yönetim, Hırvat antrenör Nenad Bjelica'da karar kıldı.
Görüşmeleri onaylayan Bjelica, 'Evet, Çarşamba gecesi Fenerbahçe'den bazı isimler ile görüştüğümü doğrulayabilirim. Bu ilk resmi görüşmemiz oldu ve şu anda her şey bundan ibaret' ifadelerini kullandı.
POLONYALI FUTBOLCU DA DUYURDU!
Öte yandan şu anda Ürdün ekiplerinden Al-Faisaly'de forma giyen 32 yaşındaki Lukasz Gikiewicz, Twitter hesabından Bjelica'nin Fenerbahçe'ye resmi imzayı atacağını duyurdu.
Gikiewicz, açıklamasında Bjelica'nın Fenerbahçe'deki misyonunun 'takımı gençleştirmek' ve 'Hırvat yetenekleri Fenerbahçe'ye katmak' olduğunu yazdı.
PLAN ORTAYA ÇIKTI!
Takvim'in haberine göre; Tecrübeli teknik direktör ile el sıkışan Süper Lig devinde yönetimin yol haritası ise ortaya çıktı.
SÖZLEŞME İKİ YILLIK OLACAK
Ali Koç yönetimi, Bjelica ile aradaki ufak pürüzleri de çözerek önümüzdeki hafta resmi imzaları attırmayı hedefliyor. Genç teknik adam ile iki yıllık sözleşme imzalanacağı ifade ediliyor.
ŞU ANDA TÜM UÇUŞLAR KAPALI
Şu anda koronavirüs nedeniyle uçuşlar kapalı olduğu için Nenad Bjelica hemen İstanbul'a gelmeyecek.
Hedef, eğer normalleşme süreci başlarsa Hırvat hocayı 16 Haziran'da Türkiye'ye getirtmek.
SÜREÇ ÇOK YAKINDAN İZLENİYOR
Yönetim 17 Mayıs'ta Topuk Yaylası'nda başlaması planlanan idmanlarda takımın başında Bjelica'nın olmasını istiyor. Bu nedenle koronavirüs konusunda süreci çok yakından izleniyor.
İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında adı geçen Nenad Bjelica, son 3 yılda Dinamo Zagreb'in başında kazandığı başarılarla dikkat çekti.
2007'de Avusturya'nın Karnten takımında başlayan kariyerini, aynı ülkeden Lustenau, Wolfsberger ve Austria Wien ile sürdüren Bjelica, daha sonra İtalya'da 2. Lig ekibi Spezia'yı ve Polonya'da Lech Poznan'ı çalıştırdı.
Yurt dışında vasat bir grafik çizen Hırvat teknik direktör, asıl çıkışını ülkesinde gerçekleştirdi.
2018'de Dinamo Zagreb'in başına geçen Bjelica, takımı üst üste 2 yıl lig şampiyonu yaptı.
Bu sezon da en yakın rakibinin 18 puan önünde lider olan Dinamo'nun mutlu sona ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyordu.
Ancak koronavirüs krizinde kulüp başkanı Zdravko Mamic'in kendisine danışmadan futbolcuları ve teknik heyeti maaş indirimine zorlamasını gerekçe gösterip istifa etti.
48 yaşındaki Bjelica, Hırvatistan Ligi'nin yanı sıra Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde de büyük sükse yapan maçlar oynadı.
Eylül 2018'de Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi 4-1 yenen Bjelica'lı Dinamo, bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nin flaş ekibi Atalanta'yı 4-0 mağlup etti.
Dinamo Zagreb'in kadro değeri, Bjelica döneminde kazanılan başarılar sayesinde 80 milyon Euro'ya ulaştı.
HATA AFFETMİYOR
Sırpça, Almanca ve İngilizce bilen Bjelica'nın en karakteristik özelliği sert ve disiplinli bir teknik direktör olması.
Antrenmanlarda ve maçlarda prensiplerinden taviz vermeyen Hırvat çalıştırıcı, oyuncularından hep ciddiyetle çalışmalarını istiyor ve hata affetmiyor.