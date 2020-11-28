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İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i

İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i
28 Kasım 2020 Cumartesi

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı lacivertli takımın teknik direktör Erol Bulut'un derbiye çıkaracağı ilk 11 belli oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında yarın derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında yarın derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.

<p>Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.</p>
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Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

<p>Sarı-lacivertliler, ligde kalan 9 haftada sadece 1 kez mağlup oldu ve son mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 yenmeyi başardı.</p>
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Sarı-lacivertliler, ligde kalan 9 haftada sadece 1 kez mağlup oldu ve son mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 yenmeyi başardı.

<p>Erol Bulut'un öğrencileri, haftanın en önemli mücadelesi öncesinde 20 puan ve averajla 2. sırada bulunuyor.</p>
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Erol Bulut'un öğrencileri, haftanın en önemli mücadelesi öncesinde 20 puan ve averajla 2. sırada bulunuyor.

<p><b>GÖKHAN GÖNÜL DÖNÜYOR</b><br></p><p><br></p><p>Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, sakatlığını geride bıraktı.</p>
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GÖKHAN GÖNÜL DÖNÜYOR


Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, sakatlığını geride bıraktı.

<p>Sakatlığı sebebiyle milli arada takımından ayrı kalan ve Gençlerbirliği mücadelesini kaçıran Gökhan, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde derbide eski takımına karşı forma giyebilecek.</p>
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Sakatlığı sebebiyle milli arada takımından ayrı kalan ve Gençlerbirliği mücadelesini kaçıran Gökhan, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde derbide eski takımına karşı forma giyebilecek.

<p><b>FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK</b><br></p><p><br></p><p>Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 6 oyuncusundan yoksun çıkacak.</p>
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FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK


Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 6 oyuncusundan yoksun çıkacak.

<p>Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Harun Tekin, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci ve Mbwana Samatta ile hasta Sinan Gümüş ve Enner Valencia Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.</p>
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Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Harun Tekin, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci ve Mbwana Samatta ile hasta Sinan Gümüş ve Enner Valencia Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

<p>Öte yandan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sarı kart ceza sınırında bulunuyor.  Brezilyalı futbolcu, derbide kart görmesi durumunda Yukatel Denizlispor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.</p>
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Öte yandan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sarı kart ceza sınırında bulunuyor.  Brezilyalı futbolcu, derbide kart görmesi durumunda Yukatel Denizlispor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

<p><b>MUHTEMEL 11</b><br></p><p><br></p><p>Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un Beşiktaş karşısına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:</p>
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MUHTEMEL 11


Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un Beşiktaş karşısına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:

<p>Altay Bayındır</p>
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Altay Bayındır

<p>Gökhan Gönül<br></p>
12
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Gökhan Gönül

<p>Marcel Tisserand</p>
13
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22

Marcel Tisserand

<p>Serdar Aziz</p>
14
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22

Serdar Aziz

<p>Caner Erkin</p>
15
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Caner Erkin

<p>Luiz Gustavo</p>
16
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22

Luiz Gustavo

<p>Jose Sosa</p>
17
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22

Jose Sosa

<p>Ozan Tufan</p>
18
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22

Ozan Tufan

<p>Dimitris Pelkas</p>
19
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Dimitris Pelkas

<p>Diego Perotti</p>
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Diego Perotti

<p>Papiss Cisse</p>
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22

Papiss Cisse

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