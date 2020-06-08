Süper Lig'in 27. haftasında cuma günü Kadıköy'de oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı.
Transferdeki ilk somut adımlarını da atan sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek ve Barış Sungur gibi genç isimleri kadrosuna kattı.
İki transferin ardından arayışlarını devam ettiren ve sezonun sona ermesiyle birlikte takımda büyük değişiklikler yapacak olan Kanarya'yı takviye çalışmalarında zorlu günler bekliyor.
Halihazırda Finansal Fair Play sorunu bulunan ve koronavirüs salgınının getirdiği maddi kayıptan da etkilenen sarı-lacivertliler, yerli ve genç isimlerin yanında bonservisi elinde olan ve kiralık oyunculara yönelecek.
Ara transfer döneminde Victor Moses'ın Inter'e transfer olmasının ardından bu bölgeye takviye yapamayan Fenerbahçe, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Garry Rodrigues'den de istediği gibi faydalanamamıştı.
FENERBAHÇE YARMOLENKO'YU İSTİYOR
İngiliz basını West Ham United takımında forma giyen Ukraynalı sağ kanat oyuncusu Andriy Yarmolenko'yu Fenerbahçe'nin istediğini iddia etti.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
İngiliz futbol siteleri Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralamak istediğini görüşmelerin sürdüğünü yazdı.
Sarı-lacivertlilerin, Yarmolenko'nun menajeriyle de temas kurduğu ve anlaşma sağlanması halinde oyuncunun ağustosta İstanbul'a geleceği öğrenildi.
30 yaşındaki Andriy Yarmolenko, birkaç yıl öncesine kadar Avrupa'da mevkisinin en iyi isimlerinden birisi olarak gösteriliyordu.
Yarmolenko, önceki sezon da Fener'in gündemine gelmiş, kiralanmak istenmiş ancak o zamanki takımı Dortmund, tercihini satıştan yana kullanmıştı.
ANDRIY YARMOLENKO KİMDİR?
Tam adı Andriy Mikolaioviç Yarmolenko olan futbolcu, 23 Ekim 1989 tarihinde Rusya'nın St. Petersburg kentinde dünyaya geldi.
Futbola ülkesinin Desna Chernigiv takımının altyapısında başlayan Ukraynalı futbolcu, 2007 yılında 250 bin Euro karşılığında Dinamo Kiev'in yolunu tuttu.
Ukrayna ekibinde 9 sezon forma giyen yıldız futbolcu, 2017 yılında 25 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer oldu.
Alman temsilcisiyle bir sezon boyunca top koşturan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, 2018 yılında 20 milyon Euro karşılığında West Ham United'a gönderildi.