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ANDRE VİLLAS-BOAS (PORTEKİZ)







Süper Lig'in dev kulüpleri ile daha önce de anılan isimlerden biri Andre Villas-Boas. 43 yaşındaki teknik adam Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit ve Marsilya gibi önemli takımlarda çalıştı. Villas-Boas kariyeri boyunca UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunun yanında Portekiz Ligi ve Rusya Ligi şampiyonluğu ile birlikte Portekiz ile Rusya'da hem kupa hem de Süper Kupa kazandı.