PAULO FONSECA (PORTEKİZ)
Son olarak Roma'da görev yapan Paulo Fonseca'nın yerine Jose Mourinho geldi. 48 yaşındaki teknik adam Fenerbahçe'nin liste başı adaylarından biri...Porto, Braga, Shakhtar ve Roma gibi takımlarda görev yapan teknik adam başkan Ali Koç'un bahsettiği kriterlere uyuyor. Fonseca kariyeri boyunca Shakhtar'ın başında 3 kez Ukrayna Ligi şampiyonu olurken, 3 kez Ukrayna Kupası ve 1 kez Ukrayna Süper Kupası'nı kazandı. Fonseca ayrıca Porto'da Portekiz Süper Kupası, Braga'da çalışırken de Portekiz Kupası zaferini yaşadı. Genel puan ortalaması 1,95...
ANDRE VİLLAS-BOAS (PORTEKİZ)
Süper Lig'in dev kulüpleri ile daha önce de anılan isimlerden biri Andre Villas-Boas. 43 yaşındaki teknik adam Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit ve Marsilya gibi önemli takımlarda çalıştı. Villas-Boas kariyeri boyunca UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunun yanında Portekiz Ligi ve Rusya Ligi şampiyonluğu ile birlikte Portekiz ile Rusya'da hem kupa hem de Süper Kupa kazandı.
MARCO SİLVA (PORTEKİZ)
Son olarak Everton'da görev yapan Portekizli Marco Silva, özellikle Sporting ve Olympiakos kariyeri sonunda İngiltere'ye gitmişti. Hull City, Watford ve Everton'da görev yapan 43 yaşındaki çalıştırıcı, Yunanistan'da şampiyon olmuş ayrıca Sporting ile kupayı kazanmıştı. Puan ortalaması 1,68...
BRUNO LAGE (PORTEKİZ)
2018-19 sezonu ortasında devraldığı Benfica ile 19 maçta 18 galibiyet alan Bruno Lage, Portekiz Lig şampiyonu olmuştu. 45 yaşındaki teknik adam aynı sezon Galatasaray'ı UEFA Avrupa Ligi'nde elemiş sonraki sezon görevinden ayrılmıştı.
VİTOR PEREİRA (PORTEKİZ)
Fenerbahçe'de 2015-16 sezonunda çalışan ve güçlü bir kadro olmasına rağmen ligi 2.sırada bitiren kupa da finalde kaybeden Pereira, daha sonra Çin'de çok başarılı oldu. Vitor Pereira geçtiğimiz günlerde Shanghai SIPG takımından ayrılırken Türkiye'deki futbol ortamı hakkında çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Bu sözlerin ardından boştaki isimler arasında son sıralarda yer alıyor.
JOACHİM LÖW (ALMANYA)
Euro 2020 sonrasında uzun yıllar çalıştığı Almanya Milli Takımı ile yollarını ayıracak olan Joachim Löw'ün adı Fenerbahçe ile anılmıştı. Fakat 2014 Dünya Kupası şampiyonu apoletli Löw'ün bir süre dinlenmek istediğini söylemesi ile birlikte adaylar arasında adı az geçmeye başladı.
RALF RANGNİCK (ALMANYA)
Leipzig'in de yer aldığı büyük bir gruba ait takımların futbol direktörü olan Ralf Rangnick daha önce Schalke, Leipzig, Stuttgart, Hoffenheim gibi takımlarda görev yaptı. Alman teknik adam bir sistem ve organizasyon kurması, hücum futbolu ve gegenpress uygulamaları ile öne çıkmıştı. 62 yaşındaki Rangnick'in adı bir ara Milan ile anılıyordu.
JÜRGEN KLİNSSMANN (ALMANYA)
Alman futbolunun önemli oyuncularından biri olan daha sonra hem Alman Milli Takımı hem de ABD Milli Takımı'nda görev yapan Klinsmann boştaki isimlerden biri. Bayern Münih ve Hertha Berlin'de de görev yapan 56 yaşındaki teknik adam 2020 yılından beri takım çalıştırmıyor.
BRUNO LABBADİA (ALMANYA)
Fenerbahçe'de son dönemde adı geçen isimlerden biri Bruno Labbadia idi. Hertha Berlin, Leverkusen, Schalke gibi önemli takımlarda görev yapan 55 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği yazıldı.