Acele etmeyen sarı lacivertlilerde yeni teknik direktöre henüz karar verilmedi. Yeni teknik adam yeni sezonda takımın başında yer alacak.
PRO LİSANS ZORUNLULUĞU
Sarı lacivertli takımda, teknik adam ile yolların ayrılmasından sonra 2 maçta takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yer almıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatlarına göre bu uygulama sezonda sadece bir kereye mahsus olmak üzere yapılıyor.
TFF talimatlarına göre teknik heyetinde Pro Lisans sahibi bir antrenör olmadan hiçbir Süper Lig takımı maçlara çıkamaz. Ayrıca 100 bin TL para cezası ile cezalandırılır.
PLAN SERDAR DAYAT ÜZERİNE KURULDU
Süper Lig'in başlayacağı 12 Haziran'a 4 gün kalırken Fenerbahçe son 8 haftada geçici teknik adam planını hayata geçirecek.
Fenerbahçe'de plan altyapı koordinatörü Serdar Dayat üzerine kuruldu.
Cuma günü Kadıköy'de oynanacak Kayserispor maçından başlamak üzere Serdar Dayat ile birlikte yardımcı antrenörler Mehmet Aurelio ve Volkan Demirel birlikte takımı yönetecek.
Ajansspor