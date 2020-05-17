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İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi

İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi
17 Mayıs 2020 Pazar

Fenerbahçe'nin bu sezonki transfer politikası bir hayli farklı olacak. Spekülatif ve pahalı transfer dönemini kapatan Sarı- Lacivertliler bonservisi elinde olan ya da kiralanma imkanı olan kaliteli yerli oyuncuların peşine düşmüş durumda.

<p>Fenerbahçe'nin transfer listesinin başında Roma'nın 23 yaşındaki Türk stoperi <b>Mert Çetin</b> var.</p>
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Fenerbahçe'nin transfer listesinin başında Roma'nın 23 yaşındaki Türk stoperi Mert Çetin var.

<p>Mert Çetin'i <b>Galatasaray </b>ile birlikte<b> 3 İtalyan kulübü</b> istese de <b>Fenerbahçe </b>bir hayli yol almış durumda.</p>
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Mert Çetin'i Galatasaray ile birlikte 3 İtalyan kulübü istese de Fenerbahçe bir hayli yol almış durumda.

<p>Listede yer alan diğer isimler ise şöyle:</p>
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Listede yer alan diğer isimler ise şöyle:

<p>Gökhan Gönül (Beşiktaş)</p>
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Gökhan Gönül (Beşiktaş)

<p>Caner Erkin (Beşiktaş)</p>
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Caner Erkin (Beşiktaş)

<p>Mert Hakan Yandaş (Sivasspor)</p>
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Mert Hakan Yandaş (Sivasspor)

<p>Emre Kılınç (Sivasspor)</p>
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Emre Kılınç (Sivasspor)

<p>Berat Özdemir (Gençlerbirliği)</p>
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Berat Özdemir (Gençlerbirliği)

<p><b>BERAT İÇİN KIRAN KIRANA!</b></p><p><br></p><p>Orta sahada forma giyen Berat Özdemir'in Gençlerbirliği ile 1 yıllık daha sözleşmesi var.</p>
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BERAT İÇİN KIRAN KIRANA!


Orta sahada forma giyen Berat Özdemir'in Gençlerbirliği ile 1 yıllık daha sözleşmesi var.

<p>Eğer başkent temsilcisi ile anlaşma sağlanırsa Berat da çubuklu formayı giyecek. </p>
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Eğer başkent temsilcisi ile anlaşma sağlanırsa Berat da çubuklu formayı giyecek. 

<p>Aksi taktirde 21 yaşındaki merkez orta saha için önümüzdeki yıl beklenecek.</p>
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Aksi taktirde 21 yaşındaki merkez orta saha için önümüzdeki yıl beklenecek.

<p><b>FENERBAHÇE TARAFTARINDAN CANER İÇİN GERİ ADIM</b></p><p><br></p><p>İlk başlarda ismine karşı çıkan Fenerbahçe taraftarı zaman geçtikçe Caner'i 6 yıl giydiği çubuklu formaya daha fazla yakıştırmaya başladı.</p>
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FENERBAHÇE TARAFTARINDAN CANER İÇİN GERİ ADIM


İlk başlarda ismine karşı çıkan Fenerbahçe taraftarı zaman geçtikçe Caner'i 6 yıl giydiği çubuklu formaya daha fazla yakıştırmaya başladı.

<p>Caner'i Fenerbahçe'ye isteyen taraftarlar artık çoğunlukta.</p><p>Takvim</p>
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Caner'i Fenerbahçe'ye isteyen taraftarlar artık çoğunlukta.

Takvim

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