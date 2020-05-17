Fenerbahçe'nin transfer listesinin başında Roma'nın 23 yaşındaki Türk stoperi Mert Çetin var.
Mert Çetin'i Galatasaray ile birlikte 3 İtalyan kulübü istese de Fenerbahçe bir hayli yol almış durumda.
Listede yer alan diğer isimler ise şöyle:
Gökhan Gönül (Beşiktaş)
Caner Erkin (Beşiktaş)
Mert Hakan Yandaş (Sivasspor)
Emre Kılınç (Sivasspor)
Berat Özdemir (Gençlerbirliği)
BERAT İÇİN KIRAN KIRANA!
Orta sahada forma giyen Berat Özdemir'in Gençlerbirliği ile 1 yıllık daha sözleşmesi var.
Eğer başkent temsilcisi ile anlaşma sağlanırsa Berat da çubuklu formayı giyecek.
Aksi taktirde 21 yaşındaki merkez orta saha için önümüzdeki yıl beklenecek.
FENERBAHÇE TARAFTARINDAN CANER İÇİN GERİ ADIM
İlk başlarda ismine karşı çıkan Fenerbahçe taraftarı zaman geçtikçe Caner'i 6 yıl giydiği çubuklu formaya daha fazla yakıştırmaya başladı.
Caner'i Fenerbahçe'ye isteyen taraftarlar artık çoğunlukta.
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