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İşte Fenerbahçe'nin yeni kaptanı

İşte Fenerbahçe'nin yeni kaptanı
20 Mayıs 2020 Çarşamba

Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun yerine kimin takım kaptanı olacağı belli oldu...

<p>Fenerbahçe, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürüyor. </p>
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Fenerbahçe, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürüyor. 

<p>Bugün takım çalışmaları yeniden başlarken, yeni sezon için atılacak adımların detayları da netleşmeye başlıyor. </p>
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Bugün takım çalışmaları yeniden başlarken, yeni sezon için atılacak adımların detayları da netleşmeye başlıyor. 

<p>Takımdaki hırsı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Ozan Tufan, arkadaşlarının da en güvendiği isim. </p>
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Takımdaki hırsı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Ozan Tufan, arkadaşlarının da en güvendiği isim. 

<p>Yeni sezonda kaptan Emre Belözoğlu'nun futbolculuk kariyerine nokta koyup sportif direktörlük koltuğuna oturması ile dümene Ozan Tufan geçecek. </p>
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Yeni sezonda kaptan Emre Belözoğlu'nun futbolculuk kariyerine nokta koyup sportif direktörlük koltuğuna oturması ile dümene Ozan Tufan geçecek. 

<p>Belözoğlu'nun daha fazla sorumluluk almasını istediği ve takım kaptanlığı için düşündüğü Ozan Tufan da idmanlarda gösterdiği hırsı ve başarısı ile tecrübeli ismi mahcup etmemek için gayret gösterecek.</p>
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Belözoğlu'nun daha fazla sorumluluk almasını istediği ve takım kaptanlığı için düşündüğü Ozan Tufan da idmanlarda gösterdiği hırsı ve başarısı ile tecrübeli ismi mahcup etmemek için gayret gösterecek.

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