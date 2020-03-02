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İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları

İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları
02 Mart 2020 Pazartesi

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal'ın ayrılığından sonra yerine gelebilecek isimler belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin yerli ve yabancı teknik direktör adayları.

Fenerbahçe’ye 14 Aralık 2018 tarihinde geri dönen Ersun Yanal, ikinci döneminde beklentileri karşılamayınca kendisiyle yollar ayrıldı.
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Fenerbahçe’ye 14 Aralık 2018 tarihinde geri dönen Ersun Yanal, ikinci döneminde beklentileri karşılamayınca kendisiyle yollar ayrıldı.

Kadıköy'de kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından Antalyaspor deplasmanında bırakılan 2 puan sonrasında 56 yaşında teknik adam ile sarı-lacivertli yönetim karşılıklı anlaştı ve Yanal dönemi sona erdi.
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Kadıköy'de kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından Antalyaspor deplasmanında bırakılan 2 puan sonrasında 56 yaşında teknik adam ile sarı-lacivertli yönetim karşılıklı anlaştı ve Yanal dönemi sona erdi.

Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası gözler yeni teknik direktöre çevrildi.
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Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası gözler yeni teknik direktöre çevrildi.

Yönetimin ilk etapta sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ikilisine takımı emanet etmesi beklenirken ikilinin antrenör lisansı olmamasından dolayı altyapıdan bir hoca ile beraber desteklenmesi gündemde.
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Yönetimin ilk etapta sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ikilisine takımı emanet etmesi beklenirken ikilinin antrenör lisansı olmamasından dolayı altyapıdan bir hoca ile beraber desteklenmesi gündemde.

Yerli aday Erol Bulut Bu sezon Alanyaspor'a oynattığı futbolla beğeni toplayan Erol Bulut, Fenerbahçe’de teknik direktörlüğe getirilecek ilk aday olarak dikkat çekiyor.
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Yerli aday Erol Bulut Bu sezon Alanyaspor'a oynattığı futbolla beğeni toplayan Erol Bulut, Fenerbahçe’de teknik direktörlüğe getirilecek ilk aday olarak dikkat çekiyor.

Sarı-lacivertlilerle oynanan müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında, 'Bir hayalim var' sözleriyle Fenerbahçe’yi işaret ettiği iddia edilen Bulut, en güçlü isim konumunda yer alıyor.
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Sarı-lacivertlilerle oynanan müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında, 'Bir hayalim var' sözleriyle Fenerbahçe’yi işaret ettiği iddia edilen Bulut, en güçlü isim konumunda yer alıyor.

Bir diğer isim Bruno Labbadia Fenerbahçe'ye gelmesi beklenen adaylardan birisi de Alman teknik adam Bruno Labbadia.
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Bir diğer isim Bruno Labbadia Fenerbahçe'ye gelmesi beklenen adaylardan birisi de Alman teknik adam Bruno Labbadia.

Sezon başında 54 yaşındaki teknik adamla görüşme yapılmış ancak Yanal ile devam edilmesinden dolayı anlaşma sağlanamamıştı.
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Sezon başında 54 yaşındaki teknik adamla görüşme yapılmış ancak Yanal ile devam edilmesinden dolayı anlaşma sağlanamamıştı.

Kovac ön planda Adı Fenerbahçe ile anılan bir diğer teknik direktör de Niko Kovac.
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Kovac ön planda Adı Fenerbahçe ile anılan bir diğer teknik direktör de Niko Kovac.

48 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Bayern Münih'te görev yapmış ve Alman devine Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası kazandırmıştı.
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48 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Bayern Münih'te görev yapmış ve Alman devine Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası kazandırmıştı.

Hırvat hoca, 2019-2020 sezonundaki kötü gidişin ardından kasım ayında Münih ekibinden gönderilmişti.
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Hırvat hoca, 2019-2020 sezonundaki kötü gidişin ardından kasım ayında Münih ekibinden gönderilmişti.

Taraftarın istediği Jorge Jesus Fenerbahçe taraftarlarının uzun yıllardır takımın başında görmek istediği teknik adamlardan biri olan Jorge Jesus, Ersun Yanal’ın ayrılığı sonrası tekrar gündeme geldi.
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Taraftarın istediği Jorge Jesus Fenerbahçe taraftarlarının uzun yıllardır takımın başında görmek istediği teknik adamlardan biri olan Jorge Jesus, Ersun Yanal’ın ayrılığı sonrası tekrar gündeme geldi.

Brezilya ekibi Flamengo ile Libertadores Kupası'nı alan Jesus, Avrupa’da yeni bir heyecana atılmak istiyor.
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Brezilya ekibi Flamengo ile Libertadores Kupası'nı alan Jesus, Avrupa’da yeni bir heyecana atılmak istiyor.

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