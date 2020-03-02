Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal'ın ayrılığından sonra yerine gelebilecek isimler belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin yerli ve yabancı teknik direktör adayları.
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Fenerbahçe’ye 14 Aralık 2018 tarihinde geri dönen Ersun Yanal, ikinci döneminde beklentileri karşılamayınca kendisiyle yollar ayrıldı.
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Kadıköy'de kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından Antalyaspor deplasmanında bırakılan 2 puan sonrasında 56 yaşında teknik adam ile sarı-lacivertli yönetim karşılıklı anlaştı ve Yanal dönemi sona erdi.
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Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası gözler yeni teknik direktöre çevrildi.
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Yönetimin ilk etapta sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ikilisine takımı emanet etmesi beklenirken ikilinin antrenör lisansı olmamasından dolayı altyapıdan bir hoca ile beraber desteklenmesi gündemde.
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Yerli aday Erol Bulut Bu sezon Alanyaspor'a oynattığı futbolla beğeni toplayan Erol Bulut, Fenerbahçe’de teknik direktörlüğe getirilecek ilk aday olarak dikkat çekiyor.
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Sarı-lacivertlilerle oynanan müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında, 'Bir hayalim var' sözleriyle Fenerbahçe’yi işaret ettiği iddia edilen Bulut, en güçlü isim konumunda yer alıyor.
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Bir diğer isim Bruno Labbadia Fenerbahçe'ye gelmesi beklenen adaylardan birisi de Alman teknik adam Bruno Labbadia.
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Sezon başında 54 yaşındaki teknik adamla görüşme yapılmış ancak Yanal ile devam edilmesinden dolayı anlaşma sağlanamamıştı.
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Kovac ön planda Adı Fenerbahçe ile anılan bir diğer teknik direktör de Niko Kovac.
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48 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Bayern Münih'te görev yapmış ve Alman devine Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası kazandırmıştı.
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Hırvat hoca, 2019-2020 sezonundaki kötü gidişin ardından kasım ayında Münih ekibinden gönderilmişti.
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Taraftarın istediği Jorge Jesus Fenerbahçe taraftarlarının uzun yıllardır takımın başında görmek istediği teknik adamlardan biri olan Jorge Jesus, Ersun Yanal’ın ayrılığı sonrası tekrar gündeme geldi.
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Brezilya ekibi Flamengo ile Libertadores Kupası'nı alan Jesus, Avrupa’da yeni bir heyecana atılmak istiyor.