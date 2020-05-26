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İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik heyeti

İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik heyeti
26 Mayıs 2020 Salı

Fenerbahçe'nin teknik kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor... Sarı lacivertliler Mehmet Aurelio'nun teknik heyette yer alacağını resmen açıkladı. Peki yeni teknik direktör kim olacak? Teknik heyette yer alacak diğer eski futbolcular hangileri işte detaylar...

<p>Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik kadrosu büyük ölçüde şekillendi. İş büyük ölçüde resmi açıklamalara kaldı.</p>
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Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik kadrosu büyük ölçüde şekillendi. İş büyük ölçüde resmi açıklamalara kaldı.

<p>Sarı lacivertliler eski oyuncusu <b>Mehmet Aurelio</b>'nun yardımcı antrenör olarak göreve başladığını resmen duyurdu. </p>
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Sarı lacivertliler eski oyuncusu Mehmet Aurelio'nun yardımcı antrenör olarak göreve başladığını resmen duyurdu. 

<p>Son dakika bir sürpriz olmazsa gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak<b> Nenad Bjelica</b> olacak. Hırvat hocayla var olan bazı pürüzler de giderildi.</p>
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Son dakika bir sürpriz olmazsa gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak Nenad Bjelica olacak. Hırvat hocayla var olan bazı pürüzler de giderildi.

<p><b>TUNCAY ŞANLI DA YUVAYA DÖNÜYOR</b><br></p><p><br></p><p>2021-22 sezonunda Bjelica'nın yardımcılarından birin de Tuncay Şanlı olması bekleniyor. </p>
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TUNCAY ŞANLI DA YUVAYA DÖNÜYOR


2021-22 sezonunda Bjelica'nın yardımcılarından birin de Tuncay Şanlı olması bekleniyor. 

<p><span style='font-size: 1.2rem;'>Sarı lacivertliler, efsane futbolcularını da yeniden takıma kazandımak istiyor. Mevcut kadrodan <b>Volkan Demirel</b>'in de yine teknik heyette devam etmesi bekleniyor.</span><br></p>
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Sarı lacivertliler, efsane futbolcularını da yeniden takıma kazandımak istiyor. Mevcut kadrodan Volkan Demirel'in de yine teknik heyette devam etmesi bekleniyor.

<p><b>BELÖZOĞLU'NUN YARDIMCISI REÇBER</b><br></p><p><br></p><p>Takım sportif direktörü de arttık ayyuka çıkan<b> Emre Belözoğlu</b> olacak. Ancak yeni bir gelişme var. </p>
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BELÖZOĞLU'NUN YARDIMCISI REÇBER


Takım sportif direktörü de arttık ayyuka çıkan Emre Belözoğlu olacak. Ancak yeni bir gelişme var. 

<p>Belözoğlu'nun yardımcılığını da yine 90'larda Fenerbahçe forması giyen <b>Serkan Reçber</b>'in yapması bekleniyor. </p>
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Belözoğlu'nun yardımcılığını da yine 90'larda Fenerbahçe forması giyen Serkan Reçber'in yapması bekleniyor. 

<p>Halihazırda Kasımpaşa Kulübü'nde sportif direktör olan Reçber'in idari direktör sıfatıyla Belözoğlu'nun yardımcısı olması öngörülüyor. </p>
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Halihazırda Kasımpaşa Kulübü'nde sportif direktör olan Reçber'in idari direktör sıfatıyla Belözoğlu'nun yardımcısı olması öngörülüyor. 

<p>Reçber, 2018 yılında Beşiktaş'ta da scout departmanın başında yaklaşık 3 ay çalışmıştı.</p>
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Reçber, 2018 yılında Beşiktaş'ta da scout departmanın başında yaklaşık 3 ay çalışmıştı.

<p><b>KOÇ'UN HAYALİ ZİCO DÖNEMİ </b><br></p><p><br></p><p>Fenerbahçe</p><p>Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Bjelica ve ekibinden Zico'lu Fenerbahçe döneminde gibi futbol oynayan bir takım kurmasını bekliyor. </p>
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KOÇ'UN HAYALİ ZİCO DÖNEMİ 


Fenerbahçe

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Bjelica ve ekibinden Zico'lu Fenerbahçe döneminde gibi futbol oynayan bir takım kurmasını bekliyor. 

<p>Koç, ofansif, göze hoş gelen ve başarıyı da yakalayan bir sarı lacivertli takım istiyor. </p>
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Koç, ofansif, göze hoş gelen ve başarıyı da yakalayan bir sarı lacivertli takım istiyor. 

<p>2007'de yani 100. yılda Fenerbahçe'yi şampiyonluğa ulaştıran Arthur Zico, 2008'de de Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale taşımıştı. </p>
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2007'de yani 100. yılda Fenerbahçe'yi şampiyonluğa ulaştıran Arthur Zico, 2008'de de Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale taşımıştı. 

<p>Zico'nun Fenerbahçe'si oynadığı futbolla tüm Türkiye'nin beğenisini kazanmıştı.</p><p><br></p><p>Ajansspor</p>
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Zico'nun Fenerbahçe'si oynadığı futbolla tüm Türkiye'nin beğenisini kazanmıştı.


Ajansspor

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