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İşte Fenerbahçe'nin yerli golcü adayları! Listede 5 isim var

İşte Fenerbahçe'nin yerli golcü adayları! Listede 5 isim var
18 Ocak 2024 Perşembe

Fenerbahçe, Umut Nayir'in Pendikspor'a kiralık olarak gitmesinin ardından forvete yerli bir takviye yapmayı planlıyor. Sarı lacivertli ekip, şimdiden listesine 5 ismi yazdı bile. İşte Fenerbahçe'nin adayları...

<p>Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... </p>
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

<p>Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor'u 6-0 yenen sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal bir yerli forvet transfer edileceğini açıklamıştı.</p>
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor'u 6-0 yenen sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal bir yerli forvet transfer edileceğini açıklamıştı.

<p>Umut Nayir'in Pendikspor'a transferi sonrası, yerine gelebilecek isimler belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin yerli forvet adayları;</p>
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Umut Nayir'in Pendikspor'a transferi sonrası, yerine gelebilecek isimler belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin yerli forvet adayları;

<p>1. SERDAR DURSUN - FATİH KARAGÜMRÜK</p>
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1. SERDAR DURSUN - FATİH KARAGÜMRÜK

<p>Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 20 resmi maçta forma giyen 32 yaşındaki Serdar Dursun, 5 gollük katkı sağladı.</p>
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Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 20 resmi maçta forma giyen 32 yaşındaki Serdar Dursun, 5 gollük katkı sağladı.

<p>2. GÜVEN YALÇIN - FATİH KARAGÜMRÜK</p><p><br></p>
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2. GÜVEN YALÇIN - FATİH KARAGÜMRÜK


<p>Bu sezon Karagümrük formasıyla 16 resmi maçta forma giyen 25 yaşındaki Güven Yalçın, 4 gol attı ve 4 asiste imza attı.</p>
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Bu sezon Karagümrük formasıyla 16 resmi maçta forma giyen 25 yaşındaki Güven Yalçın, 4 gol attı ve 4 asiste imza attı.

<p>3. ERCAN KARA - SAMSUNSPOR</p>
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3. ERCAN KARA - SAMSUNSPOR

<p>Bu sezon Samsunspor formasıyla 15 resmi maçta forma giyen 28 yaşındaki Ercan Kara, 3 gol 1 asistlik katkı verdi.</p>
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Bu sezon Samsunspor formasıyla 15 resmi maçta forma giyen 28 yaşındaki Ercan Kara, 3 gol 1 asistlik katkı verdi.

<p>4. ERENCAN YARDIMCI - EYÜPSPOR (PENDİKSPOR)</p>
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4. ERENCAN YARDIMCI - EYÜPSPOR (PENDİKSPOR)

<p>Bu sezon Pendikspor ile 16 resmi maça çıkan 21 yaşındaki Erencan Yardımcı 6 kez ağları havalandırdı.</p>
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Bu sezon Pendikspor ile 16 resmi maça çıkan 21 yaşındaki Erencan Yardımcı 6 kez ağları havalandırdı.

<p>5. AHMED KUTUCU - EYÜPSPOR</p>
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5. AHMED KUTUCU - EYÜPSPOR

<p>Bu sezon Eyüpspor formasıyla 19 resmi maçta görev alan 23 yaşındaki Ahmed Kutucu, 12 gol attı ve 4 asist yaptı.<br></p>
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Bu sezon Eyüpspor formasıyla 19 resmi maçta görev alan 23 yaşındaki Ahmed Kutucu, 12 gol attı ve 4 asist yaptı.
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