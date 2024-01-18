Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...
Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor'u 6-0 yenen sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal bir yerli forvet transfer edileceğini açıklamıştı.
Umut Nayir'in Pendikspor'a transferi sonrası, yerine gelebilecek isimler belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin yerli forvet adayları;
1. SERDAR DURSUN - FATİH KARAGÜMRÜK
Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 20 resmi maçta forma giyen 32 yaşındaki Serdar Dursun, 5 gollük katkı sağladı.
2. GÜVEN YALÇIN - FATİH KARAGÜMRÜK
Bu sezon Karagümrük formasıyla 16 resmi maçta forma giyen 25 yaşındaki Güven Yalçın, 4 gol attı ve 4 asiste imza attı.
3. ERCAN KARA - SAMSUNSPOR
Bu sezon Samsunspor formasıyla 15 resmi maçta forma giyen 28 yaşındaki Ercan Kara, 3 gol 1 asistlik katkı verdi.
4. ERENCAN YARDIMCI - EYÜPSPOR (PENDİKSPOR)
Bu sezon Pendikspor ile 16 resmi maça çıkan 21 yaşındaki Erencan Yardımcı 6 kez ağları havalandırdı.
5. AHMED KUTUCU - EYÜPSPOR
Bu sezon Eyüpspor formasıyla 19 resmi maçta görev alan 23 yaşındaki Ahmed Kutucu, 12 gol attı ve 4 asist yaptı.