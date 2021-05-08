Müthiş bir çekişmeye sahne olması beklenen ve futbolseverlere bir derbiden fazlasını vaadeden karşılaşma Türk Telekom Stadı'nda saat 20:30'da başlayacak...
Zorlu 90 dakikayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek...
Geride kalan 39 haftada 37 maça çıkan sarı kırmızılı ev sahibi 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgiyle 75 puan topladı...
Dev karşılaşmaya 3. sırada girecek olan Fatih Terim'in öğrencileri kazanıp, zirve iddiasını son 2 karşılaşmaya taşımak istiyor.
Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun yanı sıra yeni tip koronavirüs izolasyon süreci tamamlanan Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor ile Fatih Öztürk, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda derbide sahaya çıkabilecek.
Terim, koronavirüs tedavi ve izolasyon süreci devam eden Oghenekaro Etebo'dan ise derbide yararlanamayacak.
Sarı kırmızılılarda sarı kart ceza sınırında bulunan tek isim Arda Turan...
Atakaş Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 6 maçta yenilgi yüzü görmeyen sarı kırmızılılar bu periyotta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Galatasaray'da Emre Akbaba son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımının son 5 golünün üçüne imza attı.
Derbiye lider çıkacak olan Beşiktaş ise Türk Telekom Stadı'na şampiyonluk ihtimaliyle geliyor...
İkinci Fenerbahçe'nin 5, Galatasaray'ın 6 puan önünde zirvede oturan siyah beyazlılar, maçlardan çıkacak sonuçlara göre 22:15 itibariyle 16. şampiyonluğunu ilan edebilir.
Beşiktaş, Türk Telekom'da kazanır, Fenerbahçe de MKE Ankaragücü deplasmanında puan kaybederse Sergen Yalçın'ın öğrencileri şampiyonluğa ulaşacak.
Sarı lacivertlilerin başkentte mağlup olması halinde, siyah beyazlılara şampiyonluk için Türk Telekom Stadı'nda 1 puan yeterli olacak.
Beşiktaş'ta sezonu kapatan Cenk Tosun ile Ajdin Hasic ve sakatlıkları süren Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar ve Kevin N'Koudou derbi kadrosunda yer almıyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 7-0 kazanılan A.Hatayspor maçının 11'inden sadece sakatlığı bulunan Nkoudou'yu değiştirmesi bekleniyor.
Gökhan Töre, Galatasaray maçıyla yeniden formasına kavuşacak.
Siyah beyazlılar'da sarı kart sınırında bulunan Larin, Atiba, Dorukhan, Ljajic derbide kart görmeleri halinde Fatih Karagümrük mücadelesinde forma giyemeyecek.
Dev mücadele saat 20.30'dan itibaren beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.
Takımların muhtemel 11'leri şöyle:
GALATASARAY: Muslera, Linnes (Şener), Donk, Marcao, Ömer, Taylan, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Emre Kılınç (Babel), Kerem, Halil
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Gökhan Töre, Larin