Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi. 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 4,1 ila 4,8 arasında değişen 6 artçı sarsıntı kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik.' dedi.
AFAD, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralananların sayısının da 202'ye yükseldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, '(İzmir'deki deprem) Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık
Enkaz altında da vatandaşlarımız var. Afet Koordinasyon Merkezi valilik bünyesinde oluşturuldu.
Tüm bakanlıklarımız, AFAD'ımız İzmir ve ilçelerine yönlendirilmiş durumda. Tüm ekiplerimizi seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını hızlı şekilde saracağız.' dedi.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından şu ana kadar 70 civarında kişinin kurtarıldığını bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun.' ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Soylu, 'Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir.
Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun' açıklamasında bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle Batman'daki programını iptal edip, deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Seferihisar açıkları Ege Denizi'nde 14.51'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 15.01 itibarıyla büyüklükleri 4,1 ila 4,8 arasında değişen 6 artçı sarsıntı yaşandı.
Sosyal medyadan açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İzmir’de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.
Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik.' dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile depremle ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ile telefonda görüştü.
Erdoğan, görüşmede, İzmir halkına 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, deprem ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların en kısa sürede sarılması için devletin bütün imkanlarıyla İzmirlilerin yanında olduğunu belirtti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener; İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde yapılan açıklamada Özener, '1.5 saatte 21 artçı deprem meydana geldi.
Bu büyüklükteki bir depremin 1 derece altına kadar yani 5,8 5,9 büyüklüğünde artçılar bekleniyor. Bugün tsunami meydana geldi. Deprem olduktan tam 9 dakika sonra üye ülkelere tsunami uyarı mesajını gönderildi.
Vatandaşlardan isteğimiz kıyı bölgelerindeyseniz hızla kıyı bölgesinden uzaklaşarak barınmakta fayda var. Artçıların süreceği çok açık. Evlere girmemekte ve artçılara hazırlık olunmalı' dedi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremin ardından Bakanlıkta kriz masası oluşturulduğunu belirterek, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 2 helikopterin arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından, 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, 'Deprem sonrasında 13’ü 4’ün üzerinde olmak üzere 33 artçı sarsıntı yaşanmıştır. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi’nden (SAKOM) alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma olmak üzere 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 120 vatandaşımız yaralanmıştır.
Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir ve Aydın başta olmak depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülmektedir' ifadeleri kullanıldı.