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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun.' ifadelerini kullandı.