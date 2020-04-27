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Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza, 2006-2007 sezonunda tahta çıkarken, aynı zamanda sarı-lacivertli takımın ilk yabancı gol kralı unvanını aldı. 2010-2011 sezonunda da tacı takan Brezilyalı yıldız, Türkiye'de 2 kez bu unvanı alan ilk yabancı olmayı başardı.