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İşte karşınızda Türkiye Süper Lig'in yabancı gol kralları!

İşte karşınızda Türkiye Süper Lig'in yabancı gol kralları!
27 Nisan 2020 Pazartesi

Türkiye Süper Lig'e damgasını vuran ve sezon sonunda krallık tacını takan gol krallarını sizin için hazırladık. İşte Süper Lig'in yabancı gol kralları..

<p>Galatasaray forması giyen Boşnak Tarık Hodzic, 1983-1984 sezonunda 16 gol atarak, lig tarihinde en çok gol atan ilk yabancı futbolcu oldu.</p>
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Galatasaray forması giyen Boşnak Tarık Hodzic, 1983-1984 sezonunda 16 gol atarak, lig tarihinde en çok gol atan ilk yabancı futbolcu oldu.

<p>Trabzonspor'un Gürcü futbolcusu Şota Arveladze, 1995-1996 sezonunda 25 gol atarak, gol krallığına ulaşan ikinci yabancı futbolcu olarak tarihe geçti.</p>
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Trabzonspor'un Gürcü futbolcusu Şota Arveladze, 1995-1996 sezonunda 25 gol atarak, gol krallığına ulaşan ikinci yabancı futbolcu olarak tarihe geçti.

<p>Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza, 2006-2007 sezonunda tahta çıkarken, aynı zamanda sarı-lacivertli takımın ilk yabancı gol kralı unvanını aldı. 2010-2011 sezonunda da tacı takan Brezilyalı yıldız, Türkiye'de 2 kez bu unvanı alan ilk yabancı olmayı başardı.</p>
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza, 2006-2007 sezonunda tahta çıkarken, aynı zamanda sarı-lacivertli takımın ilk yabancı gol kralı unvanını aldı. 2010-2011 sezonunda da tacı takan Brezilyalı yıldız, Türkiye'de 2 kez bu unvanı alan ilk yabancı olmayı başardı.

<p>Galatasaray'ın Çek golcüsü Milan Baros, 2008-2009 sezonunda 20 golle zirveye adını yazdırdı.</p>
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Galatasaray'ın Çek golcüsü Milan Baros, 2008-2009 sezonunda 20 golle zirveye adını yazdırdı.

<p>Ligin 2009-2010 sezonundaki gol kralı, 21 golle Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Ariza Makukula oldu.</p>
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Ligin 2009-2010 sezonundaki gol kralı, 21 golle Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Ariza Makukula oldu.

<p>Süper Lig'de 2013-2014 sezonunda Sivasspor'un Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe, 17 golle krallık tacını taktı.</p>
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Süper Lig'de 2013-2014 sezonunda Sivasspor'un Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe, 17 golle krallık tacını taktı.

<p>2014-2015 sezonunda Bursaspor'un Brezilyalı oyuncusu Jose Fernando Viana De Santana 'Fernandao', 22 golle zirvede yer aldı.</p>
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2014-2015 sezonunda Bursaspor'un Brezilyalı oyuncusu Jose Fernando Viana De Santana 'Fernandao', 22 golle zirvede yer aldı.

<p>2015-2016'da Beşiktaş'ın Alman golcüsü Mario Gomez, 26 golle bu unvanı elde etti.</p>
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2015-2016'da Beşiktaş'ın Alman golcüsü Mario Gomez, 26 golle bu unvanı elde etti.

<p>Ligde 2016-2017 sezonunda Alanyaspor'un Brezilyalı forveti Vagner Love, 23 golle gol krallığına ulaştı.<br></p>
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Ligde 2016-2017 sezonunda Alanyaspor'un Brezilyalı forveti Vagner Love, 23 golle gol krallığına ulaştı.

<p>Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, 29 golle en skorer yabancı oyuncu olma başarısı gösterdi.</p>
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Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, 29 golle en skorer yabancı oyuncu olma başarısı gösterdi.

<p>Ligde geçen sezon ilk yarı Kasımpaşa'da, ikinci devrede de Galatasaray'da forma giyen Senegalli Mbaye Diagne, 30 golle sezonu zirvede bitirdi.</p>
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Ligde geçen sezon ilk yarı Kasımpaşa'da, ikinci devrede de Galatasaray'da forma giyen Senegalli Mbaye Diagne, 30 golle sezonu zirvede bitirdi.

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