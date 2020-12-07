Galatasaray formasıyla attığı ilk gol sonrası teknik direktör Fatih Terim'e koşan Kerem, performansıyla sosyal medyada Galatasaray taraftarlarından binlerce övgü almıştı.
FENERBAHÇE'NİN KAPISINDAN DÖNMÜŞ
Geleceğin yıldızı olarak görülen 22 yaşındaki Kerem'i Galatasaray transfer döneminde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kaptı. İşte detaylar...
SCOUT RAPORU ORTAYA ÇIKTI
Sarı-lacivertli kulüp adına çalışan scoutlar, Erzincanspor'u 3. Lig'de şampiyonluğa taşıyan Kerem Aktürkoğlu için 'Kesinlikle transfer edilmeli. İleride Avrupa'ya satıp para kazanabiliriz' raporunu verdi.
MENAJERİYLE İLETİŞİME GEÇTİ
Sportif direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu bizzat devreye girdi ve oyuncunun menajeri ile iletişime geçti.
TALEPLERİ DUYUNCA TELEFONU KAPATTI
Ancak talepleri duyan Emre Belözoğlu, 'Ben 3. Lig oyuncusuna imza parası vermem' diyerek telefonu kapattı.
GALATASARAY TRANSFERİ BİTİRDİ
Bu dönem ise G.Saray işi bitirdi. Fatih Terim'in de alınmasını çok istediği Kerem'de ısrarcı olan sarı-kırmızılılar, genç oyuncuyu 850 bin TL maaşa ikna etti.
TÜRK FUTBOLU YENİ BİR YILDIZ KAZANIYOR
Kerem'den çok umutlu olan Terim, 1998'li sol kanadı yavaş yavaş A Takım'a ısındırıyor ve Türk futboluna bir yıldız kazandırmaya hazırlanıyor.
BAŞAKŞEHİR'E GİTTİ
Futbola 2013-14'te Gölcük altyapısında başlayan Kerem, 2015- 16'da Başakşehir'e geldi.
BERABER İDMAN YAPTILAR
U21 takımında oynayan genç yıldız, o dönem Emre Belözoğlu'nun da yer aldığı A Takım'la da idmanlara çıkmıştı.
Sabah