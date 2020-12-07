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GALATASARAY TRANSFERİ BİTİRDİ





Bu dönem ise G.Saray işi bitirdi. Fatih Terim'in de alınmasını çok istediği Kerem'de ısrarcı olan sarı-kırmızılılar, genç oyuncuyu 850 bin TL maaşa ikna etti.