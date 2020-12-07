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  • İşte Kerem Aktürkoğlu gerçeği! Emre Belözoğlu telefonu kapattı, Kerem'i Galatasaray kaptı

İşte Kerem Aktürkoğlu gerçeği! Emre Belözoğlu telefonu kapattı, Kerem'i Galatasaray kaptı

İşte Kerem Aktürkoğlu gerçeği! Emre Belözoğlu telefonu kapattı, Kerem'i Galatasaray kaptı
07 Aralık 2020 Pazartesi

Sezon başında 24Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan ve sarı kırmızılı takımın Hatayspor'u 3-0 yendiği maçta attığı golle adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Atakaş Hatayspor maçının 88. dakikasında Emre Akbaba'nın yerine oyuna giren ve 90+3'te fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, sahada kaldığı 6 dakikada yeteneklerini göstermişti.
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Atakaş Hatayspor maçının 88. dakikasında Emre Akbaba'nın yerine oyuna giren ve 90+3'te fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, sahada kaldığı 6 dakikada yeteneklerini göstermişti.

Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın 90+3. dakikasında kendi başlattığı atak sonrası Ömer Bayram'ın asistinde müthiş bir gole imza atarak gecenin en çok konuşulan ismi olmuştu.
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Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın 90+3. dakikasında kendi başlattığı atak sonrası Ömer Bayram'ın asistinde müthiş bir gole imza atarak gecenin en çok konuşulan ismi olmuştu.

<p>Galatasaray formasıyla attığı ilk gol sonrası teknik direktör Fatih Terim'e koşan Kerem, performansıyla sosyal medyada Galatasaray taraftarlarından binlerce övgü almıştı.</p>
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Galatasaray formasıyla attığı ilk gol sonrası teknik direktör Fatih Terim'e koşan Kerem, performansıyla sosyal medyada Galatasaray taraftarlarından binlerce övgü almıştı.

<p><b>FENERBAHÇE'NİN KAPISINDAN DÖNMÜŞ </b></p><p><br></p><p>Geleceğin yıldızı olarak görülen 22 yaşındaki Kerem'i Galatasaray transfer döneminde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kaptı. İşte detaylar...</p>
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FENERBAHÇE'NİN KAPISINDAN DÖNMÜŞ


Geleceğin yıldızı olarak görülen 22 yaşındaki Kerem'i Galatasaray transfer döneminde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kaptı. İşte detaylar...

<p><b>SCOUT RAPORU ORTAYA ÇIKTI </b></p><p><br></p><p>Sarı-lacivertli kulüp adına çalışan scoutlar, Erzincanspor'u 3. Lig'de şampiyonluğa taşıyan Kerem Aktürkoğlu için <b>'Kesinlikle transfer edilmeli. İleride Avrupa'ya satıp para kazanabiliriz'</b> raporunu verdi.</p>
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SCOUT RAPORU ORTAYA ÇIKTI


Sarı-lacivertli kulüp adına çalışan scoutlar, Erzincanspor'u 3. Lig'de şampiyonluğa taşıyan Kerem Aktürkoğlu için 'Kesinlikle transfer edilmeli. İleride Avrupa'ya satıp para kazanabiliriz' raporunu verdi.

<p><b>MENAJERİYLE İLETİŞİME GEÇTİ </b></p><p><br></p><p>Sportif direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu bizzat devreye girdi ve oyuncunun menajeri ile iletişime geçti.</p>
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MENAJERİYLE İLETİŞİME GEÇTİ


Sportif direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu bizzat devreye girdi ve oyuncunun menajeri ile iletişime geçti.

<p><b>TALEPLERİ DUYUNCA TELEFONU KAPATTI </b></p><p><br></p><p>Ancak talepleri duyan Emre Belözoğlu, <b>'Ben 3. Lig oyuncusuna imza parası vermem' </b>diyerek telefonu kapattı.</p>
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TALEPLERİ DUYUNCA TELEFONU KAPATTI


Ancak talepleri duyan Emre Belözoğlu, 'Ben 3. Lig oyuncusuna imza parası vermem' diyerek telefonu kapattı.

<p><b>GALATASARAY TRANSFERİ BİTİRDİ </b></p><p><br></p><p>Bu dönem ise G.Saray işi bitirdi. Fatih Terim'in de alınmasını çok istediği Kerem'de ısrarcı olan sarı-kırmızılılar, genç oyuncuyu 850 bin TL maaşa ikna etti.</p>
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GALATASARAY TRANSFERİ BİTİRDİ


Bu dönem ise G.Saray işi bitirdi. Fatih Terim'in de alınmasını çok istediği Kerem'de ısrarcı olan sarı-kırmızılılar, genç oyuncuyu 850 bin TL maaşa ikna etti.

<p><b>TÜRK FUTBOLU YENİ BİR YILDIZ KAZANIYOR </b></p><p><br></p><p>Kerem'den çok umutlu olan Terim, 1998'li sol kanadı yavaş yavaş A Takım'a ısındırıyor ve Türk futboluna bir yıldız kazandırmaya hazırlanıyor.</p>
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TÜRK FUTBOLU YENİ BİR YILDIZ KAZANIYOR


Kerem'den çok umutlu olan Terim, 1998'li sol kanadı yavaş yavaş A Takım'a ısındırıyor ve Türk futboluna bir yıldız kazandırmaya hazırlanıyor.

<p><b>BAŞAKŞEHİR'E GİTTİ </b></p><p><br></p><p>Futbola 2013-14'te Gölcük altyapısında başlayan Kerem, 2015- 16'da Başakşehir'e geldi.</p>
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BAŞAKŞEHİR'E GİTTİ


Futbola 2013-14'te Gölcük altyapısında başlayan Kerem, 2015- 16'da Başakşehir'e geldi.

<p><b>BERABER İDMAN YAPTILAR </b></p><p><br></p><p>U21 takımında oynayan genç yıldız, o dönem Emre Belözoğlu'nun da yer aldığı A Takım'la da idmanlara çıkmıştı. </p><p><br></p><p>Sabah</p>
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BERABER İDMAN YAPTILAR


U21 takımında oynayan genç yıldız, o dönem Emre Belözoğlu'nun da yer aldığı A Takım'la da idmanlara çıkmıştı.


Sabah

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