Koronavirüs tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Hangi ülkelerde; sporda önlemler nasıl alındı, tüm detaylar bu haberde.
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11 Mart'a kadar durduruldu İtalya Avusturya Japonya İsviçre Slovakya Hollanda Çin Güney Kore Seyircisiz oynanacak ligler; Portekiz İspanya Fransa Almanya Yunanistan Romanya Bulgaristan Polonya Bosna Hersek Danimarka Çek Cumhuriyeti Paraguay Kosta Rika Fas
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UEFA İcra Komitesi üyesi Evelina Christillin: 'EURO 2020'nin oynanması onaylandı ancak belki yarın iptal olacak. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi maçları da oynanıyor ancak bu maçlar da ertelenebilir. Şu an kesin kararlar almak mümkün değil. Tüm ihtimalleri değerlendiriyoruz. UEFA bir spor kuruluşudur ve bu nedenle ulusal hükümetlerin kararlarına uymaktadır. Çok farklı tutumlar var ve Avrupa Birliği'nin koronavirüs konusunda genel bir yönerge vermesi gerektiğine inanıyorum'
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Fransa Futbol Federasyonu, Fransa Ligi'nde seyircisiz olarak oynanacak olan maçlarda 10'u fotoğrafçı olmak üzere en fazla 50 gazetecinin olabileceğini açıkladı.
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Ertelenen Juventus - Milan maçını izlemek üzere İtalya'ya giden bir Çin vatandaşı, yolculuğunu şirketine bildirmeyip, geri döndükten sonra 14 günlük karantinaya girmediği için kendisinde koronavirüs tespit edilmesiyle birlikte tutuklandı.
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İtalya Basketbol Ligi takımlarından Victoria Libertas Pesaro, takımda 2 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
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Hannover'in 23 yaşındaki defans oyuncusu Timo Hübers'in koronavirüs testleri pozitif çıktı, oyuncu karantina altına alındı. Hannover takımının tamamı koronavirüs testinden geçirilecek.
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4 Nisan'da Stade de France'da PSG ile Lyon arasında oynanması planlanan Fransa Lig Kupası finali koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
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Bulgaristan Futbol Federasyonu, 1. ve 2.Lig'deki futbolcuların toplu taşıma araçlarını kullanmasını ve koronavirüs önlemleri kapsamında restoranlara gitmesini yasakladı.
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Avrupa Birliği, 30-31 Mart tarihlerinde Şampiyonlşar Ligi formatında yapılacak olan değişiklikleri görüşmek üzere Budapeşte'de düzenlenecek olan toplantıyı koronavirüs gerekçesiyle iptal etti.
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Arsenal kulübü, Manchester City ile karşı karşıya gelecekleri Premier Lig maçının ertelendiğini açıkladı. Sebep olarak ise Arsenal - Olympiakos maçının olduğu gün Yunan ekibinin Başkanı Evangelos Marinakis ile el sıkışan futbolcular ve teknik ekiplerinden 4 kişi olduğu belirtildi. Resmi internet sitesinden açıklama yapan Arsenal kulübü, karşılaşmanın ertelenmesi kararının İngiliz hükümeti tarafından alınacak önlemler çerçevesinde yapılması gerekenler olarak belirterek, Marinakis ile el sıkışan ve birlikte yakın oturan 'birkaç' futbolcu olduğunu, önlemlere bu kişilerin de dahil edildiği belirtildi
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EuroLegue Yönetimi, İtalya'da oynanacak olan maçların koronavirüs nedeniyle İtalya'da dışında oynanacağını açıkladı. - Milano - Olympiakos - Milano - ASVEL - Milano - CSKA Moskova - Bologna - Monaco - Reyer Venice - Malaga
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Nottingham Forest, tüm oyuncular, teknik ekip ve kulüp personelinde yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.
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Formula 1'de sezonun ilk yarışı olan Melbourne GP öncesi Amerikan takımı Haas'ta 2, İngiliz takımı McLaren'de ise 1 çalışan koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı. Ayrıca, Çin yarışı ertelendi, Bahreyn GP ise seyirciye kapatıldı.
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İtalya Basketbol Ligi takımlarından Victoria Libertas Pesaro, takımda 2 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
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NBA yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle birçok opsiyonu görüşüyor. Maçların seyircisiz oynanması, koronavirüsün görülmediği şehirlerde oynanması veya tüm maçların süresiz olarak ertelenmesi gündemde.
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THY EuroLeague, koronavirüs nedeniyle maçların ertelemeyeceğini ancak bazı önlemler alındığını duyurdu.Soyunma odaları basına kapalı tutulacak. Flaş röportaj alanı olmayacak ve hiçbir basın mensubu bu alana giremeyecek. Basın toplantısında koç ve bir oyuncu olacak ancak basınla aralarında 1.5 metre mesafe olacak.
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Real Madrid- Kızılyıldız Maccabi - Baskonia Barcelona - Zalgiris ASVEL - Zenit Valencia - Milano Milano - Real Madrid EuroCup Monaco - Kazan Brescia - Reyer Darüşşaka - Bologna maçı ise ertelendi.
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2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Üyesi Haruyuki Takahashi, The Wall Street Journal'e yaptığı açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle Olimpiyatların 1 ya da 2 yıl erteleneceği konusunda karar verme aşamasında olduklarını söyledi: 'Olimpiyatlar iptal edilmez, sadece 1 ya da 2 yıl ertelenir.'
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13-21 Nisan tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenmesi planlanan Avrupa Halter Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Haziran ayına ertelendi.
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UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını koronavirüs vakası daha stabil hale gelene kadar ertelemeyi düşünüyor. [beIN Sports İtalya]
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A Milli Futbol Takımımızın Slovenya ve Avusturya hazırlık maçları koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.
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Çin'de başlayan ve sonrasında tüm dünyaya yayılan koronavirüsü salgını, Avrupa'yı da etksi altına almaya başladı. Bu salgın nedeniyle Avrupa'da birçok maç için erteleme, birçok maç için ise seyircisiz oynama kararı çıkarken, flaş bir gelişe yaşandı. Yunanistan'ın dünyaca ünlü kulübü Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, kişisel instagram hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
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'Koronavirüs beni de 'ziyaret etti' ve kendimi kamuoyunu bilgilendirmek zorunda hissettim. Kendimi iyi hissediyorum çünkü tüm gerekli önlemleri aldım ve doktorların tavsiyelerine uyuyorum. Tüm dostlarıma ve vatandaşlarıma aynısını tavsiye ediyorum.'
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Nottingham Forest'ın da sahibi olan Marinakis'in geçen hafta cuma günü 27 bin kişinin izlediği Millwall maçında tribünde olduğu ortaya çıktı. Marinakis'in koronavirüsüne yakalanmasının ardından Olympiakos'ta futbolcuların ve çalışanların testten geçirilmesine karar verildi.
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İtalya'da tüm amatör ve profesyonel ligler, 3 Nisan'a kadar durduruldu.
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Almanya'da Dortmund ile Schalke arasında oynanacak Ruhr derbisi ile birlikte Mönchengladbach - Köln maçında da seyirci olmayacak.
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Fransa Futbol Federasyonu, 15 Nisan'a kadar Ligue 1 ve Ligue 2'deki tüm maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı.
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İspanya La Liga'da tüm maçlar 2 hafta boyunca seyircisiz oynanacak.
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CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 5 Mart Perşembe günü oynanması planlanan Fenerbahçe Opet - Igor Gorgonzola Novara ve 4 Mart Çarşamba günü oynanması planlanan Savino Del Bene Scandicci - Eczacıbaşı VitrA mücadeleleri koronavirüs nedeniyle ertelendi. Bununla birlikte CEV Voleybol Kupası'ndaki Leo Shoes Modena - GFC Ajaccio mücadelesi de ileri bir tarihte oynanacak.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem gerekçesiyle Polonya 1. Futbol Ligi maçları ve milli müsabakalar seyircisiz oynanacak. Polonya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin, söz konusu salgın nedeniyle ülke genelinde kamuya açık tüm etkinlikleri iptal ettiğini duyurmasının ardından bir takım kararlar alındığı belirtildi.
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UEFA, maçlar öncesinde futbolcuların ve hakemlerin birbirlerine sarılmalarını ve tokalaşmalarını yasakladı. Bu kararın Dünya Sağlık Örgütü tarafından koronavirüsün yayılmasına engel olmak amacıyla tavsiye edildiğini bildirdi. Kopenhag - Başakşehir PSG-Dortmund Barcelona-Napoli Inter-Getafe Olympiakos-Wolves Sevilla-Roma Bayern Münih-Chelsea