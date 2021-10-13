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İşte Kuntz gerçeği! Maçtan sonra ağlamasının nedeni...

İşte Kuntz gerçeği! Maçtan sonra ağlamasının nedeni...
13 Ekim 2021 Çarşamba

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un 90+9'da gelen Letonya galibiyeti sonrası döktüğü gözyaşlarının sebebi belli oldu. İşte Alman teknik adamın yaşadığı duygusal patlamanın perde arkasında yaşananlar...

<p>Letonya maçında Burak Yılmaz'ın penaltı golüne çocuklar gibi sevinen maçın bitiş düdüğü ile birlikte elleriyle yüzünü kapatıp gözyaşlarını gizlemeye çalışan Stefan Kuntz maça damgasını vurmuştu.</p>
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Letonya maçında Burak Yılmaz'ın penaltı golüne çocuklar gibi sevinen maçın bitiş düdüğü ile birlikte elleriyle yüzünü kapatıp gözyaşlarını gizlemeye çalışan Stefan Kuntz maça damgasını vurmuştu.

<p>Alman teknik adamın neden böylesine duygusal bir boşalma yaşadığı ise herkesin merak konusu olmuştu. Gerçekler ise ortaya çıktı.</p>
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Alman teknik adamın neden böylesine duygusal bir boşalma yaşadığı ise herkesin merak konusu olmuştu. Gerçekler ise ortaya çıktı.

<p>Stefan Kuntz, 90+9'da gelen gol sonrası kazanılan maçın ardından böyle ağlamıştı.</p>
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Stefan Kuntz, 90+9'da gelen gol sonrası kazanılan maçın ardından böyle ağlamıştı.

<p><b>KUNTZ İLK KEZ AİLE HASRETİ ÇEKİYOR</b></p><p><br></p><p>Teknik direktörlük kariyerinde ilk kez böylesine stresi yüksek bir görev kabul eden Stefan Kuntz, aynı zamanda ilk kez ailesinden bu kadar uzun bir süre ayrı kaldı. </p>
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KUNTZ İLK KEZ AİLE HASRETİ ÇEKİYOR


Teknik direktörlük kariyerinde ilk kez böylesine stresi yüksek bir görev kabul eden Stefan Kuntz, aynı zamanda ilk kez ailesinden bu kadar uzun bir süre ayrı kaldı.

<p>Bu iki önemli gerçeğe Letonya maçının kritik önemi de eklenince Alman hoca galibiyet sonrası gözyaşı döktü.</p>
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Bu iki önemli gerçeğe Letonya maçının kritik önemi de eklenince Alman hoca galibiyet sonrası gözyaşı döktü.

<p><b>KATAR 2022'YE SONUNA KADAR İNANIYOR</b></p><p><br></p><p>Takımı yenik durumdayken de inancını hiç kaybetmeyen Kuntz, son dakikada gelen galibiyet sonrası büyük bir rahatlama yaşadı. </p>
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KATAR 2022'YE SONUNA KADAR İNANIYOR


Takımı yenik durumdayken de inancını hiç kaybetmeyen Kuntz, son dakikada gelen galibiyet sonrası büyük bir rahatlama yaşadı.

<p>Alman teknik adam, karşılaşma sonrasında Dünya Kupası finallerine gitmeye olan inancını da dile getirerek ne kadar motive olduğunu da ortaya koydu. </p><p><br></p><p>Takvim</p>
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Alman teknik adam, karşılaşma sonrasında Dünya Kupası finallerine gitmeye olan inancını da dile getirerek ne kadar motive olduğunu da ortaya koydu.


Takvim

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