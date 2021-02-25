Uyum sorununu atlatan golcü oyuncu attığı gollerle taraftarların sevgilisi haline geldi.
Galatasaray formasıyla çıktığı 5 maçta 4 kez fileleri sarsan genç golcü için satın alma opsiyonunun detayları ortaya çıkmaya başladı.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mısır'dan FilGoal'e verdiği röportajda oyuncunun satın alma opsiyonunu bu yıl içinde kullanacaklarını açıklamıştı.
Abdurrahim Albayrak, 'Tabii ki sözleşmesinde satın alma opsiyonunu kullanacağız. Bu yıl içinde opsiyonunu kullanacağız.' ifadelerini kullanarak transferde herhangi bir sorunun olmadığını vurgulamıştı.
Abdurrahim Albayrak'ın ardından FilGoal'e bu kez Zamalek Kulübü İcra Kurulu Üyesi İbrahim Abdullah açıklamalarda bulundu ve Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transferi için flaş ifadeler kullandı.
Zamalek Kulübü İcra Kurulu Üyesi İbrahim Abdullah, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transferinde sözleşmesinde yer alan satın alma maddesinin aktif hale getirilmesinin detaylarını ve tarihini açıkladı.
İbrahim Abdullah, Mostafa Mohamed'in transfer süreci ve sözleşme detaylarıyla ilgili FilGoal.com'a şunları söyledi...
'GALATASARAY'IN 31 ARALIK TARİHİNE KADAR VAKTİ VAR'
'Zamalek ve Galatasaray arasında yapılan sözleşme gereği eğer Galatasaray oyuncunun bonservisini almak istiyorsa bunu 31 Aralık 2021 tarihine kadar aktif hale getirmeli.'
'31 Aralık 2021 tarihine kadar 4 milyon dolar ödemeleri halinde Mostafa'nın bonservisine sahip olacaklar.'
'Galatasaray, Mostafa Mohamed'i satın almadan bir hafta veya 10 gün önceden bunu bize bildirmek zorunda. Aralık ayının ortası gibi Galatasaray'dan geri dönüş gelmesi gerekiyor.'
'Mostafa Mohamed için başka bir kulüp teklifte bulunursa bunu Galatasaray'a ileteceğiz. Eğer teklif Galatasaray tarafına iletilirse Türklerden bize bu teklifi mail yoluyla iletmeleri şatını da koyduk.'
'Eğer Mostafa Mohamed için 4 milyon dolardan fazla bir teklif gelirse Galatasaray tarafı 4 milyon doların yukarısında ödeyeceği rakamla oyuncunu bonservisine sahip olabilecek.'
'Eğer Galatasaray 4 milyon dolardan fazla teklif yapmazsa oyuncu Zamalek'e geri döner ve Zamalek diğer teklifleri değerlendirir.'
Milliyet