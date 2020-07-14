Pandemi sonrası için oluşturulan puan durumunda Galatasaray ve Göztepe ligin son iki sırasında yer alırken; oynadığı 6 maçta 13'er puan toplayan Başakşehir ve Kasımpaşa ligin zirvesini paylaştı.
Bu iki takımı 12 puanla Beşiktaş takip ederken; 4. sırada Antalyaspor yer aldı.
İşte koronavirüs salgını arası sonrasında yeniden başlayan Süper Lig'in son 6 maçlık puan durumu...
1-Başakşehir 13 puan
2-Kasımpaşa 13 puan
3-Beşiktaş 12 puan
4-Antalyaspor 11 puan
5-Kayserispor 10 puan
6-Gaziantep FK 10 puan
7-Fenerbahçe 10 puan
8-Trabzonspor 9 puan
9-Alanyaspor 8 puan
10-Sivasspor 8 puan
11-Gençlerbirliği 8 puan
12-Yeni Malatyaspor 7 puan
13-Rizespor 7 puan
14-Konyaspor 7 puan
15-Ankaragücü 6 puan
16-Denizlispor 4 puan
17-Göztepe 2 puan
18-Galatasaray 2 puan