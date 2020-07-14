İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2020 Salı / 23 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8664
  • EURO
    7,7921
  • ALTIN
    397.534
  • BIST100
    118399

İşte pandemi sonrası Süper Lig puan durumu

İşte pandemi sonrası Süper Lig puan durumu
14 Temmuz 2020 Salı

Süper Lig'de koronavirüs arasının ardından hangi takımın kaç puan topladığı belli oldu. İşte koronavirüs arasının ardından oluşan puan durumu...

<p>Pandemi sonrası için oluşturulan puan durumunda Galatasaray ve Göztepe ligin son iki sırasında yer alırken; oynadığı 6 maçta 13'er puan toplayan Başakşehir ve Kasımpaşa ligin zirvesini paylaştı. </p>
1
/
21

Pandemi sonrası için oluşturulan puan durumunda Galatasaray ve Göztepe ligin son iki sırasında yer alırken; oynadığı 6 maçta 13'er puan toplayan Başakşehir ve Kasımpaşa ligin zirvesini paylaştı. 

<p>Bu iki takımı 12 puanla Beşiktaş takip ederken; 4. sırada Antalyaspor yer aldı.</p>
2
/
21

Bu iki takımı 12 puanla Beşiktaş takip ederken; 4. sırada Antalyaspor yer aldı.

<p>İşte koronavirüs salgını arası sonrasında yeniden başlayan Süper Lig'in son 6 maçlık puan durumu...</p>
3
/
21

İşte koronavirüs salgını arası sonrasında yeniden başlayan Süper Lig'in son 6 maçlık puan durumu...

<p>1-Başakşehir 13 puan</p>
4
/
21

1-Başakşehir 13 puan

<p>2-Kasımpaşa 13 puan</p>
5
/
21

2-Kasımpaşa 13 puan

<p>3-Beşiktaş 12 puan</p>
6
/
21

3-Beşiktaş 12 puan

<p>4-Antalyaspor 11 puan</p>
7
/
21

4-Antalyaspor 11 puan

<p>5-Kayserispor 10 puan</p>
8
/
21

5-Kayserispor 10 puan

<p>6-Gaziantep FK 10 puan</p>
9
/
21

6-Gaziantep FK 10 puan

<p>7-Fenerbahçe 10 puan</p>
10
/
21

7-Fenerbahçe 10 puan

<p>8-Trabzonspor 9 puan</p>
11
/
21

8-Trabzonspor 9 puan

<p>9-Alanyaspor 8 puan</p>
12
/
21

9-Alanyaspor 8 puan

<p>10-Sivasspor 8 puan</p>
13
/
21

10-Sivasspor 8 puan

<p>11-Gençlerbirliği 8 puan</p>
14
/
21

11-Gençlerbirliği 8 puan

<p>12-Yeni Malatyaspor 7 puan</p>
15
/
21

12-Yeni Malatyaspor 7 puan

<p>13-Rizespor 7 puan</p>
16
/
21

13-Rizespor 7 puan

<p>14-Konyaspor 7 puan</p>
17
/
21

14-Konyaspor 7 puan

<p>15-Ankaragücü 6 puan</p>
18
/
21

15-Ankaragücü 6 puan

<p>16-Denizlispor 4 puan</p>
19
/
21

16-Denizlispor 4 puan

<p>17-Göztepe 2 puan</p>
20
/
21

17-Göztepe 2 puan

<p>18-Galatasaray 2 puan</p>
21
/
21

18-Galatasaray 2 puan

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.