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İşte Salih Uçan'ın yeni takımı ve alacağı ücret

İşte Salih Uçan'ın yeni takımı ve alacağı ücret
29 Mayıs 2021 Cumartesi

Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren ve adı Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Salih Uçan tercihini yaptı.

Transfer döneminin gözde isimlerinden <b>Salih Uçan</b>'ın <b>Beşiktaş </b>ile anlaştığı belirtiliyor.
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Transfer döneminin gözde isimlerinden Salih Uçan'ın Beşiktaş ile anlaştığı belirtiliyor.

<p>Sezonun sona ermesiyle sözleşmesi sona eren Salih Uçan'a talip olan Beşiktaş'ın oyuncuyu ikna ettiği ve resmi sözleşmenin önümüzdeki günlerde imzalanacağı aktarıldı. </p>
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Sezonun sona ermesiyle sözleşmesi sona eren Salih Uçan'a talip olan Beşiktaş'ın oyuncuyu ikna ettiği ve resmi sözleşmenin önümüzdeki günlerde imzalanacağı aktarıldı.

<p>A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın Salih Uçan'la <b>3 yıllık anlaşmaya vardığ</b>ı ve <b>yıllık</b> <b>8 milyon TL garanti ücret </b>ve ek olarak <b>maç başı ücrete</b> el sıkıştığı aktarıldı.</p>
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A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın Salih Uçan'la 3 yıllık anlaşmaya vardığı ve yıllık 8 milyon TL garanti ücret ve ek olarak maç başı ücrete el sıkıştığı aktarıldı.

<p>Salih Uçan'ın sözleşmesinin 31 Mayıs'ta sona ereceği ve bu yüzden resmi açıklamanın beklendiği kaydedilirken, 1 Haziran itibarıyla resmi açıklamanın yapılacağı aktarıldı.</p>
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Salih Uçan'ın sözleşmesinin 31 Mayıs'ta sona ereceği ve bu yüzden resmi açıklamanın beklendiği kaydedilirken, 1 Haziran itibarıyla resmi açıklamanın yapılacağı aktarıldı.

<p>Salih Uçan bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve 40 maçta 3 gol ve 7 asist kaydetmişti. </p>
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Salih Uçan bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve 40 maçta 3 gol ve 7 asist kaydetmişti.

<p>27 yaşındaki orta saha oyuncusu daha önce Bucaspor, Fenerbahçe, Roma, Sion ve Empoli'de forma giymişti.</p>
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27 yaşındaki orta saha oyuncusu daha önce Bucaspor, Fenerbahçe, Roma, Sion ve Empoli'de forma giymişti.

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