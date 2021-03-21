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ABOUBAKAR VE LARIN RAHATSIZLIK VERECEK!





Fenerbahçe'nin son maçlarını defalarca izleyen Sergen Yalçın, iki golcüsü Larin ve Aboubakar'a özel görev verdi. İki golcü 90 daikka boyunca Fenerbahçe savunmacılarını rahatsız edecek ve kolay top çıkarmalarını engelleyecek. Fenerbahçe stoperlerinin sezon boyunca büyük hatalar yaptığını tespit eden Beşiktaş'ta golcüler ekstra hücum presler yapacak.