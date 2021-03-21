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İşte Sergen Yalçın'ın derbi planı

İşte Sergen Yalçın'ın derbi planı
21 Mart 2021 Pazar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin kazanmak zorunda olduğunu bildiği için derbide buna göre bir plan belirledi.

<p>Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin stratejisini belirledi... Teknik Direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin kazanmak zorunda olduğunu bildiği için buna göre bir plan belirledi. Başarılı hoca, Dolmabahçe'de oynanacak kritik derbide, takımının son yarım saatteki etkili performansına güveniyor.</p>
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Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin stratejisini belirledi... Teknik Direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin kazanmak zorunda olduğunu bildiği için buna göre bir plan belirledi. Başarılı hoca, Dolmabahçe'de oynanacak kritik derbide, takımının son yarım saatteki etkili performansına güveniyor.

<p><b>SON YARIM SAAT ÇOK KRİTİK</b></p><p><br></p><p>Siyah-Beyazlılar, ligde 60 ile 90. dakikalar arasında toplam 27 gol buldu. Kartal bu alanda lider... Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile bugün oynanacak maçta son yarım saate göre plan yaptı.</p>
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SON YARIM SAAT ÇOK KRİTİK


Siyah-Beyazlılar, ligde 60 ile 90. dakikalar arasında toplam 27 gol buldu. Kartal bu alanda lider... Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile bugün oynanacak maçta son yarım saate göre plan yaptı.

<p><b>BERABERE GİDERSE AÇIK VERİR!</b></p><p><br></p><p>Sergen Yalçın, Fenerbahçe karşısında ilk 60 dakika geriye düşmeden oynamayı planlıyor. Derbi bu şekilde devam ederse F.Bahçe'nin risk alacağını ve geride açıklar vereceğini düşünüyor.</p>
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BERABERE GİDERSE AÇIK VERİR!


Sergen Yalçın, Fenerbahçe karşısında ilk 60 dakika geriye düşmeden oynamayı planlıyor. Derbi bu şekilde devam ederse F.Bahçe'nin risk alacağını ve geride açıklar vereceğini düşünüyor.

<p><b>60'TAN SONRA 10 GOL YEDİLER</b></p><p><br></p><p>Bu yüzden Kartal, öncelikle geri düşmemeye dikkat edecek. Sonrasında planı işletecek. Sergen hoca oyuncularına bu stratejiyi ezberletti. Fener, 60'tan sonra kalesinde 10 gol gördü.</p>
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60'TAN SONRA 10 GOL YEDİLER


Bu yüzden Kartal, öncelikle geri düşmemeye dikkat edecek. Sonrasında planı işletecek. Sergen hoca oyuncularına bu stratejiyi ezberletti. Fener, 60'tan sonra kalesinde 10 gol gördü.

<p><b>ABOUBAKAR VE LARIN RAHATSIZLIK VERECEK!</b></p><p><br></p><p>Fenerbahçe'nin son maçlarını defalarca izleyen Sergen Yalçın, iki golcüsü Larin ve Aboubakar'a özel görev verdi. İki golcü 90 daikka boyunca Fenerbahçe savunmacılarını rahatsız edecek ve kolay top çıkarmalarını engelleyecek. Fenerbahçe stoperlerinin sezon boyunca büyük hatalar yaptığını tespit eden Beşiktaş'ta golcüler ekstra hücum presler yapacak.</p>
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ABOUBAKAR VE LARIN RAHATSIZLIK VERECEK!


Fenerbahçe'nin son maçlarını defalarca izleyen Sergen Yalçın, iki golcüsü Larin ve Aboubakar'a özel görev verdi. İki golcü 90 daikka boyunca Fenerbahçe savunmacılarını rahatsız edecek ve kolay top çıkarmalarını engelleyecek. Fenerbahçe stoperlerinin sezon boyunca büyük hatalar yaptığını tespit eden Beşiktaş'ta golcüler ekstra hücum presler yapacak.

<p><b>GİZLİ GOLCÜ ATİBA</b></p><p><br></p><p>Fenerbahçe, Beşiktaş'ın hücumcuları için önlem almayı planlarken Sergen Yalçın da 'Gizli golcü' olarak Atiba'yı belirledi. Kanadalı yıldız derbide Fenerbahçe ceza sahasına koşular yapacak ve gol arayacak. Siyah- Beyazlılar'ın hocası Sergen Yalçın, Larin, Aboubakar gibi golcülerin boşalttığı alanlara Atiba'nın girmesini ve skor yapmasını istiyor.</p>
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GİZLİ GOLCÜ ATİBA


Fenerbahçe, Beşiktaş'ın hücumcuları için önlem almayı planlarken Sergen Yalçın da 'Gizli golcü' olarak Atiba'yı belirledi. Kanadalı yıldız derbide Fenerbahçe ceza sahasına koşular yapacak ve gol arayacak. Siyah- Beyazlılar'ın hocası Sergen Yalçın, Larin, Aboubakar gibi golcülerin boşalttığı alanlara Atiba'nın girmesini ve skor yapmasını istiyor.

<p><b>SERGEN YALÇIN'IN BÜYÜK MAÇLARDAKI PUAN ORTALAMASI: 2</b></p><p><br></p><p>Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, göreve geldiğinden beri 4 büyüklerle 7 kez karşılaştı. Tecrübeli teknik adam bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 7 maçta 14 puan topladı.</p>
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SERGEN YALÇIN'IN BÜYÜK MAÇLARDAKI PUAN ORTALAMASI: 2


Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, göreve geldiğinden beri 4 büyüklerle 7 kez karşılaştı. Tecrübeli teknik adam bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 7 maçta 14 puan topladı.

<p><b>BEŞİKTAŞ'TA 4 OYUNCU KART SINIRINDA</b></p><p><br></p><p>Beşiktaş'ta derbi öncesinde 4 oyuncu kart sınırında. Josef, Rosier, Ghezzal ve Necip Fenerbahçe derbisinde sarı kart görmeleri durumunda milli aradan sonraki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecekler.</p>
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BEŞİKTAŞ'TA 4 OYUNCU KART SINIRINDA


Beşiktaş'ta derbi öncesinde 4 oyuncu kart sınırında. Josef, Rosier, Ghezzal ve Necip Fenerbahçe derbisinde sarı kart görmeleri durumunda milli aradan sonraki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecekler.

<p><b>CENK TOSUN KADRODA OLACAK</b></p><p><br></p><p>Beşiktaş, F.Bahçe derbisinin kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlığı sona eren Cenk Tosun'un Fenerbahçe maçının kadrosunda olduğu duyuruldu.</p>
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CENK TOSUN KADRODA OLACAK


Beşiktaş, F.Bahçe derbisinin kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlığı sona eren Cenk Tosun'un Fenerbahçe maçının kadrosunda olduğu duyuruldu.

<p><b>KARA KARTAL DERBİYİ BEKLİYOR</b></p><p><br></p><p>Beşiktaş derbi maça hazır... Siyah- Beyazlılar Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı. Beşiktaşlı oyuncuların son idmanda bir hayli ve istekli oldukları gözlendi. Siyah- Beyazlılar'da Teknik Direktör Sergen Yalçın antrenman öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.</p><p>Takvim</p>
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KARA KARTAL DERBİYİ BEKLİYOR


Beşiktaş derbi maça hazır... Siyah- Beyazlılar Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı. Beşiktaşlı oyuncuların son idmanda bir hayli ve istekli oldukları gözlendi. Siyah- Beyazlılar'da Teknik Direktör Sergen Yalçın antrenman öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

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