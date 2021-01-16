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*Öne çıktıklarında ofsayt taktiği yapacaklar. Bu bizim için önemli bir avantaj olacak. Hızlı oyuncularımıza burada çok iş düşecek. Bu tip pozisyonları golle sonuçlandırabilirsek, zorlu derbiden istediğimizi alırız.





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