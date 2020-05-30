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İşte Sergen Yalçın'ın transfer listesi

İşte Sergen Yalçın'ın transfer listesi
30 Mayıs 2020 Cumartesi

Beşiktaş transferde atağa kalktı... Siyah beyazlılar mali sıkıntılar nedeniyle potansiyeli olan genç futbolculara yöneldi. Teknik Direktör Sergen Yalçın transfer listesini belirlerken, listenin başında Basel'de forma giyen Taulant Xhaka var.

<p>Beşiktaş gelecek sezon ekonomik nedenlerden dolayı potansiyelli ve genç isimlere yönelecek. </p>
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Beşiktaş gelecek sezon ekonomik nedenlerden dolayı potansiyelli ve genç isimlere yönelecek. 

<p>Takvim'de yer alan habere göre, Sergen Yalçın'ın belirlediği listenin başında Arnavut ön libero <b>Taulant Xhaka</b> var. </p>
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Takvim'de yer alan habere göre, Sergen Yalçın'ın belirlediği listenin başında Arnavut ön libero Taulant Xhaka var. 

<p>Elneny ile yeniden anlaşılmazsa Basel'li oyuncu hedefte. </p>
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Elneny ile yeniden anlaşılmazsa Basel'li oyuncu hedefte. 

<p>Basel'in 29 yaşındaki yıldızı Taulant Xhaka, bu sezon takımıyla 33 karşılaşmaya çıktı. Xhaka bu maçlarda 3 asist üretti.</p>
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Basel'in 29 yaşındaki yıldızı Taulant Xhaka, bu sezon takımıyla 33 karşılaşmaya çıktı. Xhaka bu maçlarda 3 asist üretti.

<p>Stoper için Alanya'nın İngiliz kulesi<b> Steven Caulker </b>düşünülüyor.</p>
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Stoper için Alanya'nın İngiliz kulesi Steven Caulker düşünülüyor.

<p>Stoper transferinde bir diğer aday ise Manchester United'ın 22 yaşındaki oyuncusu <b>Axel Tuanzebe.</b></p>
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Stoper transferinde bir diğer aday ise Manchester United'ın 22 yaşındaki oyuncusu Axel Tuanzebe.

<p>Sağ bek için Sloven takımlarından Olimpija'da forma giyen 20 yaşındaki Ganalı futbolcu <b>Eric Boakye </b>liste başı. </p>
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Sağ bek için Sloven takımlarından Olimpija'da forma giyen 20 yaşındaki Ganalı futbolcu Eric Boakye liste başı. 

<p>Beşiktaş'ın santrfor adayları ise iki tane. İlki Partizan'ın 23 yaşındaki yıldızı Nijeryalı <b>Umar Sadiq...</b></p>
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Beşiktaş'ın santrfor adayları ise iki tane. İlki Partizan'ın 23 yaşındaki yıldızı Nijeryalı Umar Sadiq...

<p>Diğer santrfor adayı ise Bochum'un 23 yaşındaki Kongolu santrforu <b>Silvere Ganvoula.</b><br></p>
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Diğer santrfor adayı ise Bochum'un 23 yaşındaki Kongolu santrforu Silvere Ganvoula.

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