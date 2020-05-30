Beşiktaş gelecek sezon ekonomik nedenlerden dolayı potansiyelli ve genç isimlere yönelecek.
Takvim'de yer alan habere göre, Sergen Yalçın'ın belirlediği listenin başında Arnavut ön libero Taulant Xhaka var.
Elneny ile yeniden anlaşılmazsa Basel'li oyuncu hedefte.
Basel'in 29 yaşındaki yıldızı Taulant Xhaka, bu sezon takımıyla 33 karşılaşmaya çıktı. Xhaka bu maçlarda 3 asist üretti.
Stoper için Alanya'nın İngiliz kulesi Steven Caulker düşünülüyor.
Stoper transferinde bir diğer aday ise Manchester United'ın 22 yaşındaki oyuncusu Axel Tuanzebe.
Sağ bek için Sloven takımlarından Olimpija'da forma giyen 20 yaşındaki Ganalı futbolcu Eric Boakye liste başı.
Beşiktaş'ın santrfor adayları ise iki tane. İlki Partizan'ın 23 yaşındaki yıldızı Nijeryalı Umar Sadiq...
Diğer santrfor adayı ise Bochum'un 23 yaşındaki Kongolu santrforu Silvere Ganvoula.