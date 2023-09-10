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DINAMO ZAGREB - 251 MİLYON EURO

Hırvat kulübü, Luka Modric ve Mateo Kovacic gibi iki önemli yıldızı dünya futboluna kazandırdı. Son 10 yılda 251 milyon euro ile en çok kar eden kulüpler arasına girdi. En dikkat çeken satışları ise Dani Olmo, Josko Gvardiol, Marko Pjaca ve Josip Sutalo oldu.