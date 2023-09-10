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İşte son 10 yılda transferde en çok kâr eden kulüpler...

İşte son 10 yılda transferde en çok kâr eden kulüpler...
10 Eylül 2023 Pazar

Günümüzde futbol dünyasında oynanan oyundan ziyade yapılan transferlerde oldukça ses getirmektedir. Son 10 yılda transferden en çok kâr elde eden 10 takımı sıraladık. İşte transferden en kârlı çıkan kulüpler..

<p>Günümüzde transfer pazarında oldukça yüksek rakamlar dile getiriliyor. Birçok kulüp çok büyük rakamlara oyuncuları kadrolarına katıyorlar. Son 10 yılda transferde en çok net kâr eden kulüpleri listeledik.</p>
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Günümüzde transfer pazarında oldukça yüksek rakamlar dile getiriliyor. Birçok kulüp çok büyük rakamlara oyuncuları kadrolarına katıyorlar. Son 10 yılda transferde en çok net kâr eden kulüpleri listeledik.

<p>BENFICA- 764 MİLYON EURO</p><p>Transferde en çok kâr edenler listesinin başında yer alan Benfica, 764 milyon euroluk rakamı kasasına koydu. Benfica; Felix, Enzo Fernandez, Darwin Nunez, Ruben Dias ve Gonçalo Ramos'u satarak tarihi bir başarıya imza attı.<br></p>
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BENFICA- 764 MİLYON EURO

Transferde en çok kâr edenler listesinin başında yer alan Benfica, 764 milyon euroluk rakamı kasasına koydu. Benfica; Felix, Enzo Fernandez, Darwin Nunez, Ruben Dias ve Gonçalo Ramos'u satarak tarihi bir başarıya imza attı.

<p>AJAX - 434 MİLYON EURO</p><p>Hollanda ekibi, 434 milyon euro ile 2. sırada yer alıyor. Ajax, son yıllarda Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Antony ve Hakim Ziyech gibi yıldız oyuncuları satarak büyük bir gelir elde etti.<br></p>
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AJAX - 434 MİLYON EURO

Hollanda ekibi, 434 milyon euro ile 2. sırada yer alıyor. Ajax, son yıllarda Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Antony ve Hakim Ziyech gibi yıldız oyuncuları satarak büyük bir gelir elde etti.

<p>RB SALZBURG - 422 MİLYON EURO</p><p>422 milyon euroluk kâr elde eden Avusturya kulübü, Erling Haaland, Sadio Mane ve Upamecano gibi yıldızların satışlarıyla ön plana çıktı.</p>
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RB SALZBURG - 422 MİLYON EURO

422 milyon euroluk kâr elde eden Avusturya kulübü, Erling Haaland, Sadio Mane ve Upamecano gibi yıldızların satışlarıyla ön plana çıktı.

<p>MONACO - 402 MİLYON EURO</p><p>402 milyon euroluk önemli bir kâr elde eden Fransız kulübü, Kylian Mbappe, Aurelien Tchouameni, James Rodriguez, Bernardo Silva, Thomas Lemar, Fabinho gibi yıldızların satışı ile kasasını doldurdu.</p>
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MONACO - 402 MİLYON EURO

402 milyon euroluk önemli bir kâr elde eden Fransız kulübü, Kylian Mbappe, Aurelien Tchouameni, James Rodriguez, Bernardo Silva, Thomas Lemar, Fabinho gibi yıldızların satışı ile kasasını doldurdu.

<p>SPORTING LIZBON - 376 MİLYON EURO</p><p>Portekiz ekibi yaptığı 376 milyon euroluk satışla önemli bir kâr elde etti. Son 10 yılda Bruno Fernandes, Ugarte, Pedro Porro ve Raphinha gibi isimleri futbol dünyasına kazandırdı.</p>
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SPORTING LIZBON - 376 MİLYON EURO

Portekiz ekibi yaptığı 376 milyon euroluk satışla önemli bir kâr elde etti. Son 10 yılda Bruno Fernandes, Ugarte, Pedro Porro ve Raphinha gibi isimleri futbol dünyasına kazandırdı.

<p>PORTO - 352 MİLYON EURO</p><p>Porto geçtiğimiz günlerde Otavio'yu 60 milyon euroya Al Nassr'a göndererek tarihin en pahalı satışını yaptı. Eder Militao, Vitinha ve Luis Diaz ise diğer önemli satışlardan bazıları.</p>
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PORTO - 352 MİLYON EURO

Porto geçtiğimiz günlerde Otavio'yu 60 milyon euroya Al Nassr'a göndererek tarihin en pahalı satışını yaptı. Eder Militao, Vitinha ve Luis Diaz ise diğer önemli satışlardan bazıları.

<p>LİLLE - 350 MİLYON EURO</p><p>Lille son 10 yılda 350 milyon euro kâra geçti. Eden Hazard, Rafel Leao, Victor Osimhen ve Nıcolas Pepe kulübün önemli satışları arasında yer alıyor. </p>
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LİLLE - 350 MİLYON EURO

Lille son 10 yılda 350 milyon euro kâra geçti. Eden Hazard, Rafel Leao, Victor Osimhen ve Nıcolas Pepe kulübün önemli satışları arasında yer alıyor.

<p>OLIMPIK LYON - 336 MİLYON EURO</p><p>Lyon son on yılda 336 milyon euro kâr elde etti. Fransız ekibi, bu rakamları Nabil Fekir, Samuel Umtiti, Alexandre Lacazette, Tanguy Ndombele, Ferland Mendy, Malo Gusto gibi yıldızlardan kazandı.</p>
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OLIMPIK LYON - 336 MİLYON EURO

Lyon son on yılda 336 milyon euro kâr elde etti. Fransız ekibi, bu rakamları Nabil Fekir, Samuel Umtiti, Alexandre Lacazette, Tanguy Ndombele, Ferland Mendy, Malo Gusto gibi yıldızlardan kazandı.

<p>PSV - 262 MİLYON EURO</p><p>PSV tarihinde Ronaldo Nazario, Ruud van Nistelrooy ve Arjen Robben gibi önemli yıldızlar yer aldı. Hollanda ekibi son 10 yılda 262 milyon euroluk karlı satışlar yaptı. Bu isimler arasında Hirving Lozano, Cody Gakpo, Noni Madueke ve Memphis Depay'i sayabiliriz.</p>
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PSV - 262 MİLYON EURO

PSV tarihinde Ronaldo Nazario, Ruud van Nistelrooy ve Arjen Robben gibi önemli yıldızlar yer aldı. Hollanda ekibi son 10 yılda 262 milyon euroluk karlı satışlar yaptı. Bu isimler arasında Hirving Lozano, Cody Gakpo, Noni Madueke ve Memphis Depay'i sayabiliriz.

<p>DINAMO ZAGREB - 251 MİLYON EURO</p><p>Hırvat kulübü, Luka Modric ve Mateo Kovacic gibi iki önemli yıldızı dünya futboluna kazandırdı. Son 10 yılda 251 milyon euro ile en çok kar eden kulüpler arasına girdi. En dikkat çeken satışları ise Dani Olmo, Josko Gvardiol, Marko Pjaca ve Josip Sutalo oldu.</p>
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DINAMO ZAGREB - 251 MİLYON EURO

Hırvat kulübü, Luka Modric ve Mateo Kovacic gibi iki önemli yıldızı dünya futboluna kazandırdı. Son 10 yılda 251 milyon euro ile en çok kar eden kulüpler arasına girdi. En dikkat çeken satışları ise Dani Olmo, Josko Gvardiol, Marko Pjaca ve Josip Sutalo oldu.
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