Günümüzde transfer pazarında oldukça yüksek rakamlar dile getiriliyor. Birçok kulüp çok büyük rakamlara oyuncuları kadrolarına katıyorlar. Son 10 yılda transferde en çok net kâr eden kulüpleri listeledik.
BENFICA- 764 MİLYON EURO
Transferde en çok kâr edenler listesinin başında yer alan Benfica, 764 milyon euroluk rakamı kasasına koydu. Benfica; Felix, Enzo Fernandez, Darwin Nunez, Ruben Dias ve Gonçalo Ramos'u satarak tarihi bir başarıya imza attı.
AJAX - 434 MİLYON EURO
Hollanda ekibi, 434 milyon euro ile 2. sırada yer alıyor. Ajax, son yıllarda Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Antony ve Hakim Ziyech gibi yıldız oyuncuları satarak büyük bir gelir elde etti.
RB SALZBURG - 422 MİLYON EURO
422 milyon euroluk kâr elde eden Avusturya kulübü, Erling Haaland, Sadio Mane ve Upamecano gibi yıldızların satışlarıyla ön plana çıktı.
MONACO - 402 MİLYON EURO
402 milyon euroluk önemli bir kâr elde eden Fransız kulübü, Kylian Mbappe, Aurelien Tchouameni, James Rodriguez, Bernardo Silva, Thomas Lemar, Fabinho gibi yıldızların satışı ile kasasını doldurdu.
SPORTING LIZBON - 376 MİLYON EURO
Portekiz ekibi yaptığı 376 milyon euroluk satışla önemli bir kâr elde etti. Son 10 yılda Bruno Fernandes, Ugarte, Pedro Porro ve Raphinha gibi isimleri futbol dünyasına kazandırdı.
PORTO - 352 MİLYON EURO
Porto geçtiğimiz günlerde Otavio'yu 60 milyon euroya Al Nassr'a göndererek tarihin en pahalı satışını yaptı. Eder Militao, Vitinha ve Luis Diaz ise diğer önemli satışlardan bazıları.
LİLLE - 350 MİLYON EURO
Lille son 10 yılda 350 milyon euro kâra geçti. Eden Hazard, Rafel Leao, Victor Osimhen ve Nıcolas Pepe kulübün önemli satışları arasında yer alıyor.
OLIMPIK LYON - 336 MİLYON EURO
Lyon son on yılda 336 milyon euro kâr elde etti. Fransız ekibi, bu rakamları Nabil Fekir, Samuel Umtiti, Alexandre Lacazette, Tanguy Ndombele, Ferland Mendy, Malo Gusto gibi yıldızlardan kazandı.
PSV - 262 MİLYON EURO
PSV tarihinde Ronaldo Nazario, Ruud van Nistelrooy ve Arjen Robben gibi önemli yıldızlar yer aldı. Hollanda ekibi son 10 yılda 262 milyon euroluk karlı satışlar yaptı. Bu isimler arasında Hirving Lozano, Cody Gakpo, Noni Madueke ve Memphis Depay'i sayabiliriz.
DINAMO ZAGREB - 251 MİLYON EURO
Hırvat kulübü, Luka Modric ve Mateo Kovacic gibi iki önemli yıldızı dünya futboluna kazandırdı. Son 10 yılda 251 milyon euro ile en çok kar eden kulüpler arasına girdi. En dikkat çeken satışları ise Dani Olmo, Josko Gvardiol, Marko Pjaca ve Josip Sutalo oldu.