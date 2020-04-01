Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlattı. Süper Lig kulüpleri dayanışmaya katıldı. Sayı her geçen gün artarken destekler çığ gibi büyüdü.
GENÇLERBİRLİĞİ
Kulübümüz, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na destek verdi. Yönetim kurulumuz, kampanyaya “100.000 TL’lik katkı yapma kararı
TFF
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na TFF, federasyonun kuruluş tarihi olan 1923'ü temsilen 1 milyon 923 bin lira destekte bulunma kararı alındığını açıkladı.
BAŞAKŞEHİR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Başakşehir, 2 milyon 14 bin TL katkıda bulunduklarını açıkladı.
RİZESPOR
Çaykur Rizespor Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na desteğini 1 milyon 500 bin liraya çıkardığını açıkladı.
KAYSERİSPOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Kayserispor, 196 bin 600 TL ile katkıda bulunduklarını açıkladı.
DENİZLİSPOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Denizlispor, 120 bin TL ile katkıda bulunduğunu duyurdu.
GÖZTEPE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Göztepe Spor Kulübü, 1 milyon TL ile katkıda bulunduklarını açıkladı.
SİVASSPOR
Sivasspor: 'Demir Grup Sivasspor Kulübü olarak, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına biz de katıldık.'
ERTUĞRUL DOĞAN
Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Oltan Köleoğlu Enerji olarak 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon 61 lira bağışta bulunacaklarını açıkladı.
TPFD
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi. TPFD'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, kampanyaya destek olmak amacıyla 100 bin liralık bağışta bulunulduğu belirtildi.