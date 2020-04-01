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İşte Süper Lig kulüplerinin Milli Dayanışma Kampanyası'na destekleri

İşte Süper Lig kulüplerinin Milli Dayanışma Kampanyası'na destekleri
01 Nisan 2020 Çarşamba

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na Süper Lig kulüpleri sessiz kalmadı. Listeyi sürekli güncelliyoruz.

<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlattı. Süper Lig kulüpleri dayanışmaya katıldı. Sayı her geçen gün artarken destekler çığ gibi büyüdü. </p>
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlattı. Süper Lig kulüpleri dayanışmaya katıldı. Sayı her geçen gün artarken destekler çığ gibi büyüdü. 

<p><strong>GENÇLERBİRLİĞİ</strong></p><p>Kulübümüz, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na destek verdi. Yönetim kurulumuz, kampanyaya “100.000 TL’lik katkı yapma kararı</p>
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GENÇLERBİRLİĞİ

Kulübümüz, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na destek verdi. Yönetim kurulumuz, kampanyaya “100.000 TL’lik katkı yapma kararı

<p><strong>TFF</strong></p><p>Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na TFF, federasyonun kuruluş tarihi olan 1923'ü temsilen 1 milyon 923 bin lira destekte bulunma kararı alındığını açıkladı.</p>
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TFF

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na TFF, federasyonun kuruluş tarihi olan 1923'ü temsilen 1 milyon 923 bin lira destekte bulunma kararı alındığını açıkladı.

<p><strong>BAŞAKŞEHİR</strong></p><p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Başakşehir, 2 milyon 14 bin TL katkıda bulunduklarını açıkladı.</p>
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BAŞAKŞEHİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Başakşehir, 2 milyon 14 bin TL katkıda bulunduklarını açıkladı.

<p><strong>RİZESPOR</strong></p><p>Çaykur Rizespor Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na desteğini 1 milyon 500 bin liraya çıkardığını açıkladı.</p>
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RİZESPOR

Çaykur Rizespor Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na desteğini 1 milyon 500 bin liraya çıkardığını açıkladı.

<p><strong>KAYSERİSPOR</strong></p><p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Kayserispor, 196 bin 600 TL ile katkıda bulunduklarını açıkladı.</p>
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KAYSERİSPOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Kayserispor, 196 bin 600 TL ile katkıda bulunduklarını açıkladı.

<p><strong>DENİZLİSPOR</strong></p><p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Denizlispor, 120 bin TL ile katkıda bulunduğunu duyurdu.</p>
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DENİZLİSPOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Denizlispor, 120 bin TL ile katkıda bulunduğunu duyurdu.

<p><strong>GÖZTEPE</strong></p><p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Göztepe Spor Kulübü, 1 milyon TL ile katkıda bulunduklarını açıkladı.</p>
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GÖZTEPE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Göztepe Spor Kulübü, 1 milyon TL ile katkıda bulunduklarını açıkladı.

<p><strong>SİVASSPOR</strong></p><p>Sivasspor: 'Demir Grup Sivasspor Kulübü olarak, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına biz de katıldık.'</p>
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SİVASSPOR

Sivasspor: 'Demir Grup Sivasspor Kulübü olarak, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına biz de katıldık.'

<p><strong>ERTUĞRUL DOĞAN</strong></p><p>Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Oltan Köleoğlu Enerji olarak 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon 61 lira bağışta bulunacaklarını açıkladı.</p>
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ERTUĞRUL DOĞAN

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Oltan Köleoğlu Enerji olarak 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon 61 lira bağışta bulunacaklarını açıkladı.

<p><strong>TPFD</strong></p><p>Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi. TPFD'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, kampanyaya destek olmak amacıyla 100 bin liralık bağışta bulunulduğu belirtildi.</p>
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TPFD

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi. TPFD'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, kampanyaya destek olmak amacıyla 100 bin liralık bağışta bulunulduğu belirtildi.

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