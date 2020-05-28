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İşte Süper Lig'de yeni fikstür! Derbi tarihleri ve daha fazlası

İşte Süper Lig'de yeni fikstür! Derbi tarihleri ve daha fazlası
28 Mayıs 2020 Perşembe

Süper Lig'e verilen koronavirüs arasından sonra, TFF'nin yaptığı açıklamaya göre 12 Haziran tarihinde tekrardan başlamasına karar verildi. İşte yeni fikstür ve derbi tarihleri...

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<p>Süper Lig, 12 Haziran Cuma 21.45'te oynanacak Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor maçlarıyla başlayacak.</p>
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Süper Lig, 12 Haziran Cuma 21.45'te oynanacak Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor maçlarıyla başlayacak.

<p>29. haftada oynanacak olan Başakşehir-Galatasaray karşılaşması, 28 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.</p>
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29. haftada oynanacak olan Başakşehir-Galatasaray karşılaşması, 28 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.

<p>30. haftada oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması, 5 Temmuz Pazar günü saat 21.45'te oynanacak</p>
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30. haftada oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması, 5 Temmuz Pazar günü saat 21.45'te oynanacak

<p>TFF, Kulüpler Birliği ile anlaşma sağladı ve 12 Haziran'da liglerin başlamasına karar verdi. </p>
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TFF, Kulüpler Birliği ile anlaşma sağladı ve 12 Haziran'da liglerin başlamasına karar verdi. 

<p>TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Bilim Kurulu ile yapılan istişare sonrası Süper Lig'in başlamasına karar verildiğini açıkladı.</p>
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TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Bilim Kurulu ile yapılan istişare sonrası Süper Lig'in başlamasına karar verildiğini açıkladı.

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