Süper Lig, 12 Haziran Cuma 21.45'te oynanacak Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor maçlarıyla başlayacak.
29. haftada oynanacak olan Başakşehir-Galatasaray karşılaşması, 28 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.
30. haftada oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması, 5 Temmuz Pazar günü saat 21.45'te oynanacak
TFF, Kulüpler Birliği ile anlaşma sağladı ve 12 Haziran'da liglerin başlamasına karar verdi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Bilim Kurulu ile yapılan istişare sonrası Süper Lig'in başlamasına karar verildiğini açıkladı.