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İşte tarihi derbinin kazananı

İşte tarihi derbinin kazananı
18 Aralık 2021 Cumartesi

Türkiye kadın futbol tarihinin ilk resmi derbisi olma özelliği taşıyan Beşiktaş Vodafone - Fenerbahçe müsabakasını ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

<p>Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki futbol derbisinin ilki bugün kadınlarda başladı.</p>
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Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki futbol derbisinin ilki bugün kadınlarda başladı.

<p>Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nda 2021-2022 sezonun ilk haftasında Beşiktaş Vodafone ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşılaştı. </p>
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nda 2021-2022 sezonun ilk haftasında Beşiktaş Vodafone ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşılaştı.

<p>Mücadeleyi ev sahibi siyah beyazlılar 2-1 kazandı.</p>
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Mücadeleyi ev sahibi siyah beyazlılar 2-1 kazandı.

<p>Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında 11'inci dakikada Yağmur ve 27'nci dakikada Arzu ile 2-0 öne geçti. </p>
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Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında 11'inci dakikada Yağmur ve 27'nci dakikada Arzu ile 2-0 öne geçti.

<p>Fenerbahçe bu gollere 39'uncu dakikada Cordner ile cevap verdi ve ilk yarı 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.</p>
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Fenerbahçe bu gollere 39'uncu dakikada Cordner ile cevap verdi ve ilk yarı 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.

<p>Fenerbahçeli oyuncu Kennya Kinda Esther Cordner, attığı gol sonrası sevinç yaşadı. Cordner, formasının altına giydiği üzerinde İngilizce 'seni seviyorum anne' yazan tişörtünü gösterdi.</p>
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Fenerbahçeli oyuncu Kennya Kinda Esther Cordner, attığı gol sonrası sevinç yaşadı. Cordner, formasının altına giydiği üzerinde İngilizce 'seni seviyorum anne' yazan tişörtünü gösterdi.

<p>İkinci yarının 69'uncu dakikasında siyah beyazlıların kazandığı penaltıyı Yağmur gole çeviremedi. </p>
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İkinci yarının 69'uncu dakikasında siyah beyazlıların kazandığı penaltıyı Yağmur gole çeviremedi.

<p>Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.</p>
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Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

<p><b>BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ, ALİ KOÇ'U AĞIRLADI</b></p><p>Bu arada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Vodafone Park'ta Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ağırladı.</p>
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BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ, ALİ KOÇ'U AĞIRLADI

Bu arada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Vodafone Park'ta Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ağırladı.

<p>Berna Çebi ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye kadın futbol tarihinin ilk resmi derbisi olma özelliği taşıyan Beşiktaş Vodafone - Fenerbahçe müsabakasını Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile birlikte izledi.</p>
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Berna Çebi ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye kadın futbol tarihinin ilk resmi derbisi olma özelliği taşıyan Beşiktaş Vodafone - Fenerbahçe müsabakasını Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile birlikte izledi.

<p>İşte Beşiktaş Vodafone - Fenerbahçe kadın futbol maçından kareler...</p>
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İşte Beşiktaş Vodafone - Fenerbahçe kadın futbol maçından kareler...

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