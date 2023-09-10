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ANASTASIOS DOUVIKAS





Celta Vigo'nun 12 milyon euro'ya transfer ettiği 24 yaşındaki Yunan forvet Anastasios Douvikas, listede yer alan bir diğer isim oldu. Yunan oyuncu Celta Vigo ile çıktığı 3 maçta gol katkısı yapamadı.