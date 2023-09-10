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İşte yılın en makul transferleri!

İşte yılın en makul transferleri!
10 Eylül 2023 Pazar

Avrupa'nın birçok ülkesinde transfer döneminin bitmesinin ardından The Athletic, Avrupa takımlarının büyük ücretler ödemeden kadrosuna kattığı ve en yüksek katkı aldığı 10 transferi derledi. İşte o isimler...

<p><strong>ALEJANDRO GRIMALDO</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>Benfica'dan ayrıldıktan sonra Bayer Leverkusen'in bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı İspanyol sol bek Alejandro Grimaldo, Alman ekibiyle bu sezon çıktığı 4 maçta 2 asist kaydetti.</p>
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ALEJANDRO GRIMALDO


Benfica'dan ayrıldıktan sonra Bayer Leverkusen'in bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı İspanyol sol bek Alejandro Grimaldo, Alman ekibiyle bu sezon çıktığı 4 maçta 2 asist kaydetti.

<p><strong>ETHAN AMPADU</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>Leeds United'ın Chelsea'den 8.1 milyon euro karşılığında transfer ettiği 22 yaşındaki Gallerli ön libero Ethan Ampadu, Leeds ile çıktığı 7 maçta da beğeni topladı.</p>
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ETHAN AMPADU


Leeds United'ın Chelsea'den 8.1 milyon euro karşılığında transfer ettiği 22 yaşındaki Gallerli ön libero Ethan Ampadu, Leeds ile çıktığı 7 maçta da beğeni topladı.

<p><strong>BART VERBRUGGEN</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>Brighton'ın Anderlecht'ten 20 milyon euro karşılığında transfer ettiği 21 yaşındaki kaleci Bart Verbruggen İngiliz ekibi ile çıktığı 2 resmi maçta 4 gol yedi.</p>
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BART VERBRUGGEN


Brighton'ın Anderlecht'ten 20 milyon euro karşılığında transfer ettiği 21 yaşındaki kaleci Bart Verbruggen İngiliz ekibi ile çıktığı 2 resmi maçta 4 gol yedi.

<p><strong>ANASTASIOS DOUVIKAS</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>Celta Vigo'nun 12 milyon euro'ya transfer ettiği 24 yaşındaki Yunan forvet Anastasios Douvikas, listede yer alan bir diğer isim oldu. Yunan oyuncu Celta Vigo ile çıktığı 3 maçta gol katkısı yapamadı.</p>
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ANASTASIOS DOUVIKAS


Celta Vigo'nun 12 milyon euro'ya transfer ettiği 24 yaşındaki Yunan forvet Anastasios Douvikas, listede yer alan bir diğer isim oldu. Yunan oyuncu Celta Vigo ile çıktığı 3 maçta gol katkısı yapamadı.

<p><strong>BRANCO VAN DEN BOOMEN</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>Toulouse ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Branco van den Boomen, Ajax'a bonservissiz şekilde transfer oldu ve listede kendine yer bulmayı başardı.</p>
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BRANCO VAN DEN BOOMEN


Toulouse ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Branco van den Boomen, Ajax'a bonservissiz şekilde transfer oldu ve listede kendine yer bulmayı başardı.

<p><strong>MATEO RETEGUI</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>Genoa'nın Tigre'den 12 milyon euro karşılığında transfer ettiği İtalyan forvet Mateo Retegui, listede dikkat çeken isimlerden birisi. 24 yaşındaki oyuncu Genoa formasıyla çıktığı 4 maçta 3 gol 1 asist kaydetti.</p>
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MATEO RETEGUI


Genoa'nın Tigre'den 12 milyon euro karşılığında transfer ettiği İtalyan forvet Mateo Retegui, listede dikkat çeken isimlerden birisi. 24 yaşındaki oyuncu Genoa formasıyla çıktığı 4 maçta 3 gol 1 asist kaydetti.

<p><strong>SEBASTIAN SZYMANSKI</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>Fenerbahçe'nin Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro karşılığında transfer ettiği 24 yaşındaki Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski, listede kendine yer bulan tek Süper Lig futbolcusu oldu. </p>
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SEBASTIAN SZYMANSKI


Fenerbahçe'nin Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro karşılığında transfer ettiği 24 yaşındaki Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski, listede kendine yer bulan tek Süper Lig futbolcusu oldu.

<p><strong>ANGEL DI MARIA</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>Juventus ile sözleşmesinin tamamladıktan sonra eski kulübü Benfica'ya dönen 35 yaşındaki Arjantinli yıldız Angel Di Maria, Benfica formasıyla 5 maçta 4 gol 2 asist kaydetti.</p>
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ANGEL DI MARIA


Juventus ile sözleşmesinin tamamladıktan sonra eski kulübü Benfica'ya dönen 35 yaşındaki Arjantinli yıldız Angel Di Maria, Benfica formasıyla 5 maçta 4 gol 2 asist kaydetti.

<p><strong>SERGI DARDER</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>Mallorca'nın Espanyol'dan 8 milyon euro karşılığında transfer ettiği 29 yaşındaki İspanyol orta saha Sergi Darder, çıktığı 4 lig maçında 1 asist kaydetti.</p>
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SERGI DARDER


Mallorca'nın Espanyol'dan 8 milyon euro karşılığında transfer ettiği 29 yaşındaki İspanyol orta saha Sergi Darder, çıktığı 4 lig maçında 1 asist kaydetti.

<p><strong>VINICIUS SOUZA</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>Sheffield United'ın Belçika ekibi Lommel'den 12.5 milyon euro'ya transfer ettiği 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha Vinicius Souza, listede kendine yer bulan bir diğer isim oldu.</p>
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VINICIUS SOUZA


Sheffield United'ın Belçika ekibi Lommel'den 12.5 milyon euro'ya transfer ettiği 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha Vinicius Souza, listede kendine yer bulan bir diğer isim oldu.
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