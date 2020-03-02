İsteyene sıfır km'de, isteyene 5 km'de! İstanbul'un en büyük ikinci el pazarı burada…
İsteyene sıfır km'de, isteyene 5 km'de! İstanbul'un en büyük ikinci el pazarı burada…
02 Mart 2020 Pazartesi
İkinci el otomobil piyasasında yükseliş ‘sıfır km' araçları içine almaya başladı. Sıfır km bayisinde bulunmayan modeller artık ikinci el satıcılarında satılıyor. İkinci elde bulunmayan sıfır km ve yeni kasa bir Renault Clio modelinin 10.000 TL fazlasıyla ikinci elde satışta gördükten sonra durumu İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı (İMAS) Hayrettin Ertemel'e sorduk. Esnafın ikinci elde yeterli araç bulamadığını dile getiren Ertemel, çözümün sıfır km'de sıraya girilerek otomobillerin galeriler tarafından satın alınması şeklinde gerçekleştiğini ifade etti. Hasan Aytekin / Star.com.tr
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Dün gezdiğimiz ikinci el otomobil satış merkezinde esnafla piyasanın durumunu da konuştuk. Müşterilerin yükselen fiyatlardan rahatsız olduğunu dile getiren esnaf, piyasanın mala döndüğünü, nakit yerine otomobil stoklarına ağırlık verdiklerini, sattıkları araçların hızla yükseldiğini ve 5 km’de yeni otomobillerin de satışlarında olduğunu bilgisini aldık.
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Müşteriye fiyatları açıklamakta zorlandıklarını dile getiren esnaf, fiyatların yükselmesiyle piyasanın durulduğu değerlendirmesinde bulundu.
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