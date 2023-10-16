4 / 8



300'e yakında bir konukçusu olan bir zararlıdır. Aynı sezonda birkaç ürüne zarar verebiliyor. Bu yıl kışlamak için evleri tercih ettiği için ciddi bir sorun olarak karşımıza çıktı. Sebebi ise evlerde kışı geçirdiği için insanlar bununla çok ciddi bir şekilde karşılaştı. Bölgelerden bize ulaşan bilgilere baktığımızda evlerde çok ciddi bir popülasyon oluşturduğudur. Bu da böceğin sonraki sezonda daha zararlı olacağı konusunda fikir vermektedir. Onun için çok dikkatli olmak gerekiyor. İnsanlara bir zararı yoktur. Bu bir bitki zararlısıdır. Evlere kışlamak için girdiklerinde bununla mücadelede henüz bir ilacı yoktur. Sadece orada görünen böceklerin toplanarak imha edilmesi gerekiyor. Bunu da insanlarımızın kendisi yapması gerekiyor' dedi.