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MILAN’IN EN GOLCÜ 2’NCİ İSMİ, ASİST SAYISINDA ZİRVEDE





Bunun yanında sezon başından beri iyi bir performans ortaya koyan Hakan Çalhanoğlu, şu ana kadar forma giydiği 20 karşılaşmada 7 gol atıp, 7 de asist yaptı ve takımın asist lideri konumuna geldi.