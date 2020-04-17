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İtalya'dan son dakika kararı! Yetkililer 'Koronavirüse karşı başka çaremiz kalmadı' diyerek açıkladı

İtalya'dan son dakika kararı! Yetkililer 'Koronavirüse karşı başka çaremiz kalmadı' diyerek açıkladı
17 Nisan 2020 Cuma

Koronavirüs vaka ve ölümlerin çok görüldüğü İtalya'da Lombardiya bölgesinde bir son dakika kararı alındı. Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 578 artarak 21 bin 645'e yükseldi. Koronavirüs vaka sayısı grafik olarak düşüşe geçilmesine rağmen karantina süresi 14 günden 28 güne çıkarıldı. İtalya'daki yetkililer 'Bu kararı almak zorundaydık. Düşüşü devam ettirmek istiyorsak başka çaremiz olmadığının bilinmesi gerekiyor' dedi. İşte koronavirüs mücadelesinde İtalya'dan gelen son dakika haberleri ve dünyadan çarpıcı koronavirüs (Covid-19) kareleri…

<p>İtalya'da düşüşe geçtiği belirtilen koronavirüs vaka grafiğinin alarm düzeyini azaltmadığı aksine daha da katılaşan birçok kuralın olduğu aktarıldı. Roma'da yaşayan Dr. Mehtap Pasin koronavirüsün İtalya'da en yoğun görüldüğü ve en fazla ölümün kaydedildiği Lombardiya bölgesinde karantina süresinin 14 günden 28 güne çıkarıldığını belirtti.</p>
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İtalya'da düşüşe geçtiği belirtilen koronavirüs vaka grafiğinin alarm düzeyini azaltmadığı aksine daha da katılaşan birçok kuralın olduğu aktarıldı. Roma'da yaşayan Dr. Mehtap Pasin koronavirüsün İtalya'da en yoğun görüldüğü ve en fazla ölümün kaydedildiği Lombardiya bölgesinde karantina süresinin 14 günden 28 güne çıkarıldığını belirtti.

<p><b>KARANTİNA SÜRESİ 28 GÜNE ÇIKARILDI<br></b><p><b><br></b></p></p><p>Alınan karar kapsamında iyileşmiş ya da şüpheli vaka olması fark etmeksizin karantina süresi 28 gün olarak kaydedildi ve karantina kurallarına uymayanlar daha önce 14 gün kuralında olduğu gibi ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.</p>
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KARANTİNA SÜRESİ 28 GÜNE ÇIKARILDI


Alınan karar kapsamında iyileşmiş ya da şüpheli vaka olması fark etmeksizin karantina süresi 28 gün olarak kaydedildi ve karantina kurallarına uymayanlar daha önce 14 gün kuralında olduğu gibi ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

<p><b>DÜN İTİBARIYLA ÖLÜ SAYISI 21 BİNİ GEÇTİ<br></b><p><b><br></b></p></p><p>İtalya'da coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son dakika verilerine göre geçtiğimiz 24 saatte 602 artarak 21 bin 67'ye yükseldi. Bunun yanı sıra İtalya genelinde 10 Mart'tan beri en düşük günlük yeni vaka artışı kaydedildi. 16 bölgede kitapçı, kırtasiye ve çocuk giyim mağazaları ile tarım ve ormancılık sektörlerinde hizmet veren bazı iş yerleri kısmi olarak açıldı.</p>
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DÜN İTİBARIYLA ÖLÜ SAYISI 21 BİNİ GEÇTİ


İtalya'da coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son dakika verilerine göre geçtiğimiz 24 saatte 602 artarak 21 bin 67'ye yükseldi. Bunun yanı sıra İtalya genelinde 10 Mart'tan beri en düşük günlük yeni vaka artışı kaydedildi. 16 bölgede kitapçı, kırtasiye ve çocuk giyim mağazaları ile tarım ve ormancılık sektörlerinde hizmet veren bazı iş yerleri kısmi olarak açıldı.

<p>Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 21 Şubat’tan bu yana süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı. </p>
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Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 21 Şubat’tan bu yana süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı. 

<p>Borrelli, ülkede aktif koronavirüs vaka sayısının 105 bin 418’e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam rakamının ise 165 bin 155’e çıktığını bildirdi. </p>
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Borrelli, ülkede aktif koronavirüs vaka sayısının 105 bin 418’e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam rakamının ise 165 bin 155’e çıktığını bildirdi. 

<p>Sivil Savunma Genel Müdürü, iyileşenlerin sayısının bugün 962’lik artışla 38 bin 92’ye çıktığını ifade etti. </p>
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Sivil Savunma Genel Müdürü, iyileşenlerin sayısının bugün 962’lik artışla 38 bin 92’ye çıktığını ifade etti. 

<p>Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 578 daha artarak 21 bin 645’e yükseldiğini açıkladı.</p>
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Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 578 daha artarak 21 bin 645’e yükseldiğini açıkladı.

<p>Bu arada, Borrelli bugün 1127 yeni vaka kaydedildiğini duyurdu. Dün bu sayı 675 iken, 13 Nisan’da 1363 idi. </p>
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Bu arada, Borrelli bugün 1127 yeni vaka kaydedildiğini duyurdu. Dün bu sayı 675 iken, 13 Nisan’da 1363 idi. 

<p>Borrelli, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüşün sürdüğünü belirterek dün 3 bin 186 olan sayının bugün 3 bin 79’a gerilediğini ifade etti.</p>
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Borrelli, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüşün sürdüğünü belirterek dün 3 bin 186 olan sayının bugün 3 bin 79’a gerilediğini ifade etti.

<p>Basın toplantısına katılan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yetkilisi Ranieri Guerra da maske kullanımına değinerek, “DSÖ’nün tavsiyesi, sokakta yürüyen insanların maske takmasına gerek olmadığı yönünde.” dedi. </p>
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Basın toplantısına katılan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yetkilisi Ranieri Guerra da maske kullanımına değinerek, “DSÖ’nün tavsiyesi, sokakta yürüyen insanların maske takmasına gerek olmadığı yönünde.” dedi. 

<p>Bu arada Covid-19'la mücadelede ön cephede yer alan doktorlardan 5'inin daha yaşamını yitirdiği ve salgının başından bu yana ölen doktor sayısının 121'e yükseldiği belirtildi. </p>
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Bu arada Covid-19'la mücadelede ön cephede yer alan doktorlardan 5'inin daha yaşamını yitirdiği ve salgının başından bu yana ölen doktor sayısının 121'e yükseldiği belirtildi. 

<p>Öte yandan, ANSA ajansının haberine göre Milano’daki Pio Albergo Trivulzio yaşlı bakımevindeki Covid-19 kaynaklı ölümlere ilişkin açılan soruşturma kapsamında, mali polis ekiplerinin aramaları devam ediyor. Milano Cumhuriyet Başsavcılığının incelemesi sonucunda, mart ayından bugüne kadar sadece Trivulzio bakımevindeki 143 yaşlının Kovid-19’dan hayatını kaybettiği belirlendi.</p>
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Öte yandan, ANSA ajansının haberine göre Milano’daki Pio Albergo Trivulzio yaşlı bakımevindeki Covid-19 kaynaklı ölümlere ilişkin açılan soruşturma kapsamında, mali polis ekiplerinin aramaları devam ediyor. Milano Cumhuriyet Başsavcılığının incelemesi sonucunda, mart ayından bugüne kadar sadece Trivulzio bakımevindeki 143 yaşlının Kovid-19’dan hayatını kaybettiği belirlendi.

<p>İşte İtalya ve dünyanın dört bir yanından koronavirüsle mücadele kareleri...</p>
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İşte İtalya ve dünyanın dört bir yanından koronavirüsle mücadele kareleri...

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