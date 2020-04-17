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DÜN İTİBARIYLA ÖLÜ SAYISI 21 BİNİ GEÇTİ







İtalya'da coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son dakika verilerine göre geçtiğimiz 24 saatte 602 artarak 21 bin 67'ye yükseldi. Bunun yanı sıra İtalya genelinde 10 Mart'tan beri en düşük günlük yeni vaka artışı kaydedildi. 16 bölgede kitapçı, kırtasiye ve çocuk giyim mağazaları ile tarım ve ormancılık sektörlerinde hizmet veren bazı iş yerleri kısmi olarak açıldı.