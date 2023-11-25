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  • İtalyan basını duyurdu! Inter, Ferdi Kadıoğlu için gözünü kararttı

İtalyan basını duyurdu! Inter, Ferdi Kadıoğlu için gözünü kararttı

İtalyan basını duyurdu! Inter, Ferdi Kadıoğlu için gözünü kararttı
25 Kasım 2023 Cumartesi

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu gösterdiği performans ile birçok Avrupa kulübünü peşine takmayı başardı. Başarılı futbolcu için İtalyan ekibi Inter gözünü kararttı ve ocak ayında sarı lacivertli kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

<p>Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın devlerini peşine takmaya devam ediyor. </p>
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Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın devlerini peşine takmaya devam ediyor.

<p>Napoli, Milan, Arsenal, Borussia Dortmund ve Bayern Münih'in ardından Inter de 24 yaşındaki sol beki transfer listesine adı.</p>
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Napoli, Milan, Arsenal, Borussia Dortmund ve Bayern Münih'in ardından Inter de 24 yaşındaki sol beki transfer listesine adı.

<p><b>KESENİN AĞZINI AÇACAKLAR</b></p><p>İtalyan medyasına yansıyan haberlere göre ise; Milano ekibi, Ferdi Kadıoğlu için kesenin ağzını açacak.</p>
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KESENİN AĞZINI AÇACAKLAR

İtalyan medyasına yansıyan haberlere göre ise; Milano ekibi, Ferdi Kadıoğlu için kesenin ağzını açacak.

<p><b>17 MİLYON €'YU GÖZDEN ÇIKARDILAR</b></p><p>Çizme basını dün, Inter'in milli yıldız için 17 milyon euroyu gözden çıkardığını yazdı.</p>
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17 MİLYON €'YU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Çizme basını dün, Inter'in milli yıldız için 17 milyon euroyu gözden çıkardığını yazdı.

<p><b>OCAK AYINDA KAPIYI ÇALACAKLAR</b></p><p>Haberde; Inter'in Ferdi Kadıoğlu'nu devre arasına kadar takip edeceği ve ocak ayında da 17 milyon euroluk bonservis teklifiyle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı bilgisi paylaşıldı.</p>
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OCAK AYINDA KAPIYI ÇALACAKLAR

Haberde; Inter'in Ferdi Kadıoğlu'nu devre arasına kadar takip edeceği ve ocak ayında da 17 milyon euroluk bonservis teklifiyle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı bilgisi paylaşıldı.

<p><b>FENERBAHÇE 25 MİLYON EURO İSTİYOR</b></p><p>Fenerbahçe ise; Ferdi Kadıoğlu için 25 milyon euro bonservis bedeli belirlemiş durumda. Bu fiyatın altında gelecek olan teklifler kabul edilmeyecek.</p>
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FENERBAHÇE 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Fenerbahçe ise; Ferdi Kadıoğlu için 25 milyon euro bonservis bedeli belirlemiş durumda. Bu fiyatın altında gelecek olan teklifler kabul edilmeyecek.

<p><b>BÜYÜK YARIŞ</b></p><p>Ferdi için Avrupa'nın önemli kulüplerinin büyük bir yarışa girmesi bekleniyor.</p>
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BÜYÜK YARIŞ

Ferdi için Avrupa'nın önemli kulüplerinin büyük bir yarışa girmesi bekleniyor.

<p><b>ŞAMPİYONLUK İSTİYOR</b></p><p>Ferdi Kadıoğlu'nun da öncelikli hedefinin, Fenerbahçe'de bir şampiyonluk yaşamak olduğu öğrenildi.</p>
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ŞAMPİYONLUK İSTİYOR

Ferdi Kadıoğlu'nun da öncelikli hedefinin, Fenerbahçe'de bir şampiyonluk yaşamak olduğu öğrenildi.

<p><b>DEĞERİNİ 12'YE KATLADI</b></p><p>Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 2018 yılında 1.4 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu, güncel piyasa değerini 17 milyon Euro'ya kadar yükseltti. Sarı-lacivertli ekipte 166 karşılaşmada 15 gol, 20 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki oyuncu, Türk Milli Takımı'nda da 15 maçta 1 gol kaydetti.</p>
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DEĞERİNİ 12'YE KATLADI

Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 2018 yılında 1.4 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu, güncel piyasa değerini 17 milyon Euro'ya kadar yükseltti. Sarı-lacivertli ekipte 166 karşılaşmada 15 gol, 20 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki oyuncu, Türk Milli Takımı'nda da 15 maçta 1 gol kaydetti.

<p><b>SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR</b></p><p>Başarılı futbolcunun Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.</p>
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SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Başarılı futbolcunun Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
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