20 / 22



'Bu tarihi alanlar yaklaşık yüz yıldır var oldukları yerde ve var oldukları amaçlar için yeniden ayağa kalkmış olacaklar. Kentimizde spor ve futbol anlamında çok pozitif işler oluyor. Kulüp başkanlarımız ve yönetimler anlamında harika bir jenerasyon var. Sahada rekabet ederken saha dışında işbirliği ve güç birliği yapabilen, hedef ve vizyon sahibi değerli başkanlarımız var.