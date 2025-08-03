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  • İzmir'de barajda su seviyesi düşünce eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı

İzmir'de barajda su seviyesi düşünce eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı

İzmir'de barajda su seviyesi düşünce eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
3 Ağustos 2025 Pazar

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı.

<p>Bölgede azalan yağışlar ve yaz döneminde artan su tüketimi, Çeşme'nin su ihtiyacını karşılayan ana kaynaklarından biri olan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su seviyesinin ciddi oranda gerilemesine neden oldu.</p>
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Bölgede azalan yağışlar ve yaz döneminde artan su tüketimi, Çeşme'nin su ihtiyacını karşılayan ana kaynaklarından biri olan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su seviyesinin ciddi oranda gerilemesine neden oldu.

<p>Barajda su seviyesinin düşmesiyle birlikte, baraj yapımından önce kullanılan eski İzmir-Çeşme kara yolu suların çekildiği alanda yeniden görünür hale geldi. Yürüyerek karşıya geçmenin mümkün olduğu yol, dronla görüntülendi.</p>
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Barajda su seviyesinin düşmesiyle birlikte, baraj yapımından önce kullanılan eski İzmir-Çeşme kara yolu suların çekildiği alanda yeniden görünür hale geldi. Yürüyerek karşıya geçmenin mümkün olduğu yol, dronla görüntülendi.

<p>İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) verilerine göre, 1 Ağustos 2024'te barajın doluluk oranı yüzde 22,39 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 3,13 olarak kaydedildi.</p>
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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) verilerine göre, 1 Ağustos 2024'te barajın doluluk oranı yüzde 22,39 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 3,13 olarak kaydedildi.

<p>İZSU'dan yapılan açıklamada, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda doluluk oranının yüzde 5'in altına düşmesi nedeniyle ilçede 25 Temmuz'dan itibaren her gün 23.00-06.00 saatlerinde zorunlu su kesintisi uygulandığı bildirilmişti.</p>
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İZSU'dan yapılan açıklamada, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda doluluk oranının yüzde 5'in altına düşmesi nedeniyle ilçede 25 Temmuz'dan itibaren her gün 23.00-06.00 saatlerinde zorunlu su kesintisi uygulandığı bildirilmişti.

<p>Açıklamada, su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle 7 saat uygulanan kesintinin, 31 Temmuz'dan itibaren 10 saate çıkarıldığı duyurulmuştu.</p>
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Açıklamada, su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle 7 saat uygulanan kesintinin, 31 Temmuz'dan itibaren 10 saate çıkarıldığı duyurulmuştu.

<p>İlçede zaman zaman yaşanan su kesintileri nedeniyle evsel su depolarına talep artmıştı.</p>
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İlçede zaman zaman yaşanan su kesintileri nedeniyle evsel su depolarına talep artmıştı.

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