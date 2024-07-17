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Şimdi bu acı olay şuna vesile olsun istiyorum. İzmir'in özellikle elektrik altyapısının acilen revize edilmesi lazım. İzmir Büyükşehir Belediyesinin şu anda devam ettiği yağmur suyu ve kanalizasyon hattı ayrıştırma projesi var. Tam bu aşamada Gdz Elektrik de bu projeye ortak olmalı ve elektrik altyapısını tamamen revize etmeli.'

Bu arada, kentte 12 Temmuz'da etkili olan sağanak sırasında elektrik akımına kapılan üniversite öğrencisi Özge Ceren Deniz'e yardım etmek isterken hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki evinin önüne kurulan taziye çadırını da acılı aileye başsağlığı dileğini iletmek isteyenler ziyaret ediyor.