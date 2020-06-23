İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8596
  • EURO
    7,7494
  • ALTIN
    387.446
  • BIST100
    116052

İzmir'de sağanak çilesi!

İzmir'de sağanak çilesi!
23 Haziran 2020 Salı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı.

<p>Aktepe Mahallesi'nde, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı. </p>
1
/
27

Aktepe Mahallesi'nde, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı. 

<p>Birçok iş yeri ve evi su bastı. Kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışan vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, çok sayıda araç da sular altında kaldı.</p>
2
/
27

Birçok iş yeri ve evi su bastı. Kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışan vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, çok sayıda araç da sular altında kaldı.

<p>Bölgedeki suyun henüz tahliye edilmediği bildirildi. </p>
3
/
27

Bölgedeki suyun henüz tahliye edilmediği bildirildi. 

<p><b>OLTAYLA BALIK TUTMAYA ÇALIŞARAK BELEDİYEYE TEPKİ GÖSTERDİ</b></p>
4
/
27

OLTAYLA BALIK TUTMAYA ÇALIŞARAK BELEDİYEYE TEPKİ GÖSTERDİ

<p>İzmir'in Gaziemir ilçesinde etkili olan sağanakta derenin taşması ve çok sayıda ev ile iş yerinin sular altında kalmasına bölge halkı, tepki gösterdi. </p>
5
/
27

İzmir'in Gaziemir ilçesinde etkili olan sağanakta derenin taşması ve çok sayıda ev ile iş yerinin sular altında kalmasına bölge halkı, tepki gösterdi. 

<p>Her yağmurda aynı görüntülerin ortaya çıktığını ve altyapının yetersiz olduğunu belirten kişiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi'ni eleştirdi</p>
6
/
27

Her yağmurda aynı görüntülerin ortaya çıktığını ve altyapının yetersiz olduğunu belirten kişiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi'ni eleştirdi

<p>Aktepe Mahallesi esnafından biri, sel sularında oltayla balık yakalamaya çalışarak, belediyeye tepki gösterdi.</p>
7
/
27

Aktepe Mahallesi esnafından biri, sel sularında oltayla balık yakalamaya çalışarak, belediyeye tepki gösterdi.

8
/
27

9
/
27

10
/
27

11
/
27

12
/
27

13
/
27

14
/
27

15
/
27

16
/
27

17
/
27

18
/
27

19
/
27

20
/
27

21
/
27

22
/
27

23
/
27

24
/
27

25
/
27

26
/
27

27
/
27

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.