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Tecrübeli yıldız açıklamasında, 'Geleceğimi ben de bilmek istiyorum. Belki günler, belki haftalar sonra öğreneceğim. Gerçekten bilmiyorum. Artık oynayacağıma emin olacağım bir yere gitmek ve oynamak, mutlu olmak istiyorum. Sevileceğim bir yeri istiyorum' ifadelerini kullandı.