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  • James Rodriguez ile görüşme gerçekleşti! Galatasaray teklifini yaptı

James Rodriguez ile görüşme gerçekleşti! Galatasaray teklifini yaptı

James Rodriguez ile görüşme gerçekleşti! Galatasaray teklifini yaptı
21 Ağustos 2020 Cuma

Galatasaray'ın transferde gizli görüştüğü ismi İspanyollar duyurdu. Sarı-kırmızılılar dünyaca ünlü yıldız James Rodriguez ile masaya oturdu.

<p>Şu ana kadar bonservisi elinde olan oyunculara yönelen ve yüksek bedelli futbolculardan uzak duran Galatasaray'ın büyük hedefi İspanya'da da duyuruldu: James Rodriguez!</p>
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Şu ana kadar bonservisi elinde olan oyunculara yönelen ve yüksek bedelli futbolculardan uzak duran Galatasaray'ın büyük hedefi İspanya'da da duyuruldu: James Rodriguez!

<p><b>OYUNCUYLA GÖRÜŞÜLDÜ!</b></p>
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OYUNCUYLA GÖRÜŞÜLDÜ!

<p><b>Libertad'dan Sergio Valentin'in</b> haberine göre Galatasaray, Kolombiyalı oyuncuyla ilk teması kurdu ve gelmek isteyip istemediğini öğrendi.</p>
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Libertad'dan Sergio Valentin'in haberine göre Galatasaray, Kolombiyalı oyuncuyla ilk teması kurdu ve gelmek isteyip istemediğini öğrendi.

<p><b>'MAAŞIN BİR KISMINI VERİRİZ'</b></p>
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'MAAŞIN BİR KISMINI VERİRİZ'

<p>Menajeriyle yapılan görüşmede, Galatasaray'ın maaşın tamamını ödeyemeyeceğini de ilettiği ve Real Madrid'in maaş konusunda yardımcı olması durumunda transferi gerçekleştirebileceklerini iletildiği kaydedildi. </p>
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Menajeriyle yapılan görüşmede, Galatasaray'ın maaşın tamamını ödeyemeyeceğini de ilettiği ve Real Madrid'in maaş konusunda yardımcı olması durumunda transferi gerçekleştirebileceklerini iletildiği kaydedildi. 

<p>Yıldız futbolcu, İspanyol ekibinden 10 milyon euro garanti ücret alıyor.</p>
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Yıldız futbolcu, İspanyol ekibinden 10 milyon euro garanti ücret alıyor.

<p><b>BONSERVİSSİZ BIRAKILACAK</b></p>
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BONSERVİSSİZ BIRAKILACAK

<p>Real Madrid'in, 1 yıl sözleşmesi kalan yıldız oyuncusunu bonservissiz bırakmaya hazır olduğu ve İngiltere Premier Lig'den taliplerin de bulunduğu bilgisi de paylaşıldı. </p>
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Real Madrid'in, 1 yıl sözleşmesi kalan yıldız oyuncusunu bonservissiz bırakmaya hazır olduğu ve İngiltere Premier Lig'den taliplerin de bulunduğu bilgisi de paylaşıldı. 

<p>Bu aşamada vatandaşı Radamel Falcao'nun Galatasaray'da olmasının, Rodriguez için önemli bir tercih sebebi olabileceği de vurgulandı.<br></p>
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Bu aşamada vatandaşı Radamel Falcao'nun Galatasaray'da olmasının, Rodriguez için önemli bir tercih sebebi olabileceği de vurgulandı.

<p><b>OYNAYACAĞI BİR TAKIM İSTİYOR</b></p>
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OYNAYACAĞI BİR TAKIM İSTİYOR

<p>29 yaşındaki futbolcu, 1 sezon daha sözleşmesinin olduğu Real Madrid'den ayrılmak istediğini geçtiğimiz günlerde açıklamış ve 'Oynamak istiyorum' demişti.</p>
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29 yaşındaki futbolcu, 1 sezon daha sözleşmesinin olduğu Real Madrid'den ayrılmak istediğini geçtiğimiz günlerde açıklamış ve 'Oynamak istiyorum' demişti.

<p><b>'OYNAMAK İSTİYORUM'</b></p>
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'OYNAMAK İSTİYORUM'

<p>Tecrübeli yıldız açıklamasında, 'Geleceğimi ben de bilmek istiyorum. Belki günler, belki haftalar sonra öğreneceğim. Gerçekten bilmiyorum. Artık oynayacağıma emin olacağım bir yere gitmek ve oynamak, mutlu olmak istiyorum. Sevileceğim bir yeri istiyorum' ifadelerini kullandı.</p>
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Tecrübeli yıldız açıklamasında, 'Geleceğimi ben de bilmek istiyorum. Belki günler, belki haftalar sonra öğreneceğim. Gerçekten bilmiyorum. Artık oynayacağıma emin olacağım bir yere gitmek ve oynamak, mutlu olmak istiyorum. Sevileceğim bir yeri istiyorum' ifadelerini kullandı.

<p>2014'te 75 milyon euro bonservis bedeliyle geldiği Real Madrid'de geçtiğimiz sezon 14 maçta oynayabilen James, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.</p>
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2014'te 75 milyon euro bonservis bedeliyle geldiği Real Madrid'de geçtiğimiz sezon 14 maçta oynayabilen James, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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