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'Devletimiz yardımları vatandaşlarımızın ayağına kadar getiriyor. Özellikle yaşlılarımıza çok sahip çıkılıyor. Yaşlı ninemiz devletinden çok memnun. Bütün sosyal yardımlardan faydalanıyor. Devletimizin onun için bütün olanakları sunuyor. Bugün de jandarmamız ninemizi ziyaret etti, hayır duasını aldı.'