Çinli silah ihracatçısı Norinco, Çin'in üçüncü nesil HJ-12 Kızıl Ok tanksavar füze sisteminin (ATGM) ilk ihracatını duyurdu. İşte o açıklama ve silah hakkında bilineneler.
Şirket alıcının adı, satın alınan sayı ve değeri de dahil olmak üzere, anlaşma hakkında daha fazla bilgi vermedi.
Uzmanalra göre, ilk kez 2014 yılında uluslararası bir fuarda tanıtılan HJ-12 Kızıl Ok sistemi, Amerikan yapımı taşınabilir 'at ve unut' özelliğe sahip anti-tank füze sistemi FGM-148 'Javelin'lerin Batılı olmayan rakibi.
Rus askeri uzman Vasily Kaşin'e göre, iki sistem taktik ve teknik özellikler açısından birbirine çok yakındır.
Füze sistemi operatörünün operasyonu sırasında hedefi aydınlatan görüş açısı sağlayan, kızılötesi yönlendirmelere sahiptirler.
Birçok durumda 'ateşle ve unut' özelliği, sistem operatörünün savaş alanında hayatta kalma şansını artırıyor.
Her iki sistem de yaklaşık 4 bin metre menzilden vurabilen ve yaklaşık 22 kg ağırlığında hafif taşınabilir sistemlerdir.
Bu tür sistemlerin ayırt edici özelliği, pahalı kızılötesi güdümlü kafalar nedeniyle kullanılan füzelerin son derece yüksek maliyetidir.
ABD Silahlı Kuvvetleri için bir fırlatıcı ve bir Javelin füzesinden oluşan kit fiyatı 200 bin dolar civarında.
Yarı otomatik yönlendirme ile çalışan sistemler ve hedefin lazer ışını aydınlatması ile önceki nesil sistemlerden birkaç kat daha pahalıdır.
Bu tür sistemlerin geniş kullanımı, maliyet verimliliği konusunda endişe duymadan, kısıtlama olmadan para harcayabilen ABD ordusunda yaygındır.
Ancak, bu koşullar altında bile, ABD kuvvetlerindeki önceki nesil sistemlerin yerini tamamen almamışlardır.
Javelin sistemlerini satın alan diğer ülkelerin silahlı kuvvetleri, bunları daha da düşük maliyetli kullanma eğilimindedir.
Fiyat nedeniyle Çin'in HJ-12'sini piyasada Javelin'in daha ucuz bir muadili olarak sunduğu anlaşılıyor. Ancak spesifik fiyat parametreleri henüz bilinmiyor
Rakipleri arasında, “ateşle ve unut” ilkesini uygulamayan, ancak oldukça etkili ve gerçek savaşta tekrar tekrar test edilen önceki nesil Çin sistemleri olabilir.
Bunlar özellikle HJ-8, HJ-9, HJ-10 ve HJ-11 sistemlerinin geliştirilmiş versiyonlarıdır.
Tüm bu tip anti-tank füzelerini, dikkat çekici bir şekilde Norinco Askeri-Endüstriyel Grup bünyesinde üretiliyor.
Şirket bünyesinde bu alanda faaliyet yürüten firmalar, geliştirici olarak hizmet veren 203. Araştırma Enstitüsü olarak da bilinen Xi'an Modern Kontrol Teknolojisi Araştırma Enstitüsü ve daha önce Fabrika 282 olarak bilinen North Industries Group şirketi.
Sonuç olarak, portatif tanksavar füze sistemlerinin çeşitliliği göz önüne alındığında, üreticiler arasında neredeyse hiç rekabet yoktur.
Belki de Çinli üretici, kilit pazarlarda bulunmalarını sağlamak için bu tür bir üretim süreci yoluyla HJ-12'leri için daha esnek bir fiyatlandırma politikası oluşturabilir.