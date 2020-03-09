Jeremain Lens: Galatasaray'a karşı bir ilki yaşamak istiyorum'
Jeremain Lens: Galatasaray'a karşı bir ilki yaşamak istiyorum'
09 Mart 2020 Pazartesi
Beşiktaş'ın futbolcusu Jeremain Lens Galatasaray derbisi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Takım olarak son haftalarda çok iyi performans gösteriyoruz. Kaybettiğimiz Başakşehir maçında da iyi oynadık. Takım olarak doğru işler yapıyoruz. Ben de daha çok pozisyona girersem ve daha çok gol atarsam, daha mutlu olacağım. Kişisel performansımın da iyi olduğunu düşünüyorum. Bunu devam ettirmeliyiz.
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Sağ bek oynamayı çok sevmiyorum ama hoca nerede görev verirse oynarım. Nerede ihtiyaç varsa, en iyisini yaparım. Zaten şu anki oyunda beklerin hücuma şansı çok yüksek. Elimden geleni yapıyorum son maç da bunun iyi bir örneği oldu.
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Sergen Hoca ile olan ilişkimiz, diğer çalıştığım teknik adamlarla olanlardan farklı değil. Takım iyi oldukça, benim performansım da artıyor. Taraftarın, beni eleştirdiği dönemde haklı olduklarını düşünüyorum. Belki yeri gelir yine eleştirirler. Şu an mutluyum ve takım için iyi işler yapıyorum. Bu şekilde devam etmek istiyorum.
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Bazen oyuncular, bazı dönemlerde daha iyi performans ortaya koyabilirler. Bu oyunla alakalı olabilir, başka bir şeyle alakalı olabilir. Üç sene öncesinde dönüp bakmıyorum. herkes benden daha iyi performans bekliyor. Gol bekliyor, asist bekliyor. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.
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Galatasaray'a hazırlanmak için bir haftamız var. Çok büyük bir maç ve diğer maçlarla kıyaslayamazsınız. Takım olarak hepimiz hazırız. Büyük maçları oynamayı seviyoruz. Türkiye kariyerimde henüz Galatasaray deplasmanında kazanmadım ve ben de bu ilki yaşamak istiyorum.
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Şampiyonluk yarışında her şey mümkün. Şu an Başakşehir lider, iki hafta önce Trabzonspor ve Sivasspor zirvedeydi. 3 maç kazanırsak, zirveye çıkacağız demek kolay değil. Bu hafta Trabzonspor da Başakşehir ile oynayacak. 3 hafta sonra ligde bambaşka bir tablo ortaya çıkabilir. Öncelikle kendi maçlarımızı kazanmalıyız. Sonrasına bakacağız.
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'PSV Eindhoven'a dönecek misin?' sorusunu yanıtlayan Jeremain Lens, 'Her futbolcu zaman zaman böyle şeyleri düşünebilir ama ben Beşiktaş'ın futbolcusuyum. Beşiktaş ile sözleşmem var ve başka bir şey düşünmüyorum. Sadece Beşiktaş'a odaklanıyorum.' dedi.